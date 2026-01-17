Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Brimob Polda Aceh Desersi, Jadi Tentara Bayaran Rusia Tempur di Perang Ukraina

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |12:27 WIB
Anggota Brimob Polda Aceh Desersi, Jadi Tentara Bayaran Rusia Tempur di Perang Ukraina
Bripda Muhammad Rio (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA — Salah satu personel Brimobda Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, dikabarkan telah meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan atau desersi. Ironisnya, Rio diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia dan berperang melawan Ukraina.

“Rio juga diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia serta disebut-sebut berada di wilayah Donbass, kawasan yang dikenal sebagai salah satu daerah konflik antara Rusia dan Ukraina,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, Sabtu (17/1/2026).

Lebih lanjut, Joko mengatakan Rio memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri hingga disidang oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus menjalin hubungan perselingkuhan hingga menikah siri. Adapun putusan sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun dan penempatan di Yanma Brimob.

“Kasus tersebut telah mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP pada 14 Mei 2025 dengan Nomor: PUT KKEP/12/V/2025/KKEPP. Salah satu isi putusannya adalah sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun,” kata Joko.

Kemudian, Joko menyampaikan Rio tidak masuk kantor untuk melaksanakan dinas tanpa keterangan yang jelas terhitung sejak Senin, 8 Desember 2025. Selanjutnya, Rio tiba-tiba mengirimkan pesan WhatsApp kepada anggota Provos Satbrimob Polda Aceh, Kasi Yanma, serta PS Kasubbagrenmin pada Rabu, 7 Januari 2026.

Halaman:
1 2 3
      
