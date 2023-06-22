Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Hutan dan Lahan di Rohul Riau Terus Meluas Capai 100 Hektare

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |03:26 WIB
Kebakaran Hutan dan Lahan di Rohul Riau Terus Meluas Capai 100 Hektare
A
A
A

PEKANBARU - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan gambut di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau terus meluas. Diperkirakan saat ini sudah 100 hektare lahan terbakar.

Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Rokan Hulu Zuljandri Rosa mengatakan upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri BPBD dan warga. Kebakaran di lokasi sudah terjadi selama tiga hari.

"Berdasarkan koordinasi di lapangan TNI Polri, BPBD Rohul dan masyarakat di lokasi, Karlahut yang berada di kilometer 28 Desa Pauh telah mencapai sekira 100 hektare ," ungkap Zuljandri Rosa, Rabu (21/6/2023).

Selain tim darat, pemadaman dilakukan juga dilakukan menggunakan helikopter. Heli tersebut sudah tiga hari melakukan water boombing atau penyiraman air dari udara. Walau tim darat dan udara dikerahkan, namun kebakaran masih terjadi dan meluas.

Sementara itu pihak TNI terus membantu pemadaman dengan menggunakan selang air dengan mencari sumber air yang tidak jauh dari lokasi. Jarak yang cukup jauh dan medan yang sulit menjadi kendala tim pemadaman menjinakan api.

"Kawasan yang terbakar merupakan hutan gambut semak belukar. Jadi, api menjalar di bawah permukaan tanah. Kepada semua pihak agar dapat bekerja sama dalam mencegah terjadinya karhutla, " kata Danramil 10/Kunto Darusalam Kodim 0313/KPR Kapten Inf Roni Paslah.

Selain di Desa Pauh, kebakaran sebelumnya terjadi di Hutan Lindung Bukit Suligi. Kawasan habitat harimau Sumatera itu terbakar sekitar 5 hektare. Di sekitar lokasi kebakaran hutan lindung sudah tumbuh puluhan hektare sawit yang diduga ilegal.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193375//lokasi_ledakan_pipa_gas_di_riau-ECT0_large.png
Pipa Gas Meledak di Riau, Sejumlah Rumah Hangus hingga 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193337//pipa_gas-1cwH_large.jpg
TGI Pulihkan Operasional Usai Kebakaran Pipa Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193294//pipa_gas-mdGz_large.jpg
Pipa Gas Milik TGI Bocor, Penyebab Diinvestigasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035//pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171016//longsor-hMP4_large.jpg
Longsor Tutup Akses Jalan Nasional Sumbar–Riau di Kelok 9, Lalin Sempat Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/406/3165525//festival_pacu_jalur-NEmp_large.JPG
Berkat Viral Tren Aura Farming, Festival Pacu Jalur Tarik 2 Juta Wisatawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement