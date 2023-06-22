Cegah Stunting, Orang Muda Ganjar Sosialisasikan Hidup Bersih dan Sehat di Solok

SOLOK - Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) mengadakan sosialisasi kehidupan sehat dan bersih kepada warga Desa Sungai Nanam, Kelurahan Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

"Kami mengadakan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat. Total ada puluhan warga yang mayoritas bekerja sebagai petani di Solok hadir dalam kegiatan ini," ujar Korwil OMG Sumbar Muhammad Fajri, Kamis (22/6/2023).

Ditambahkannya, sosialisasi ini juga sebagai bentuk kepedulian OMG Sumbar kepada masyarakat sekitar.

"Kami ucapan terima kasih kepada para petani serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini," ujar dia.

Dia pun menyampaikan alasan utama mereka melakukan sosialisasi PHBS, karena Kabupaten Solok memiliki angka stunting yang sangat tinggi.

"Dan melalui riset yang dilakukan para ahli, alasan utama kenapa stunting yaitu tidak adanya perilaku hidup bersih dan sehat,"terangnya.

Oleh karena itu dia berharap kegiatan kolaborasi itu bisa terus berlanjut agar pola hidup sehat dan bersih bisa diterapkan.

Pihaknya juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang selalu mengedepankan anak muda dan selalu melibatkan anak muda.