HOME NEWS NEWS

Didepan Menteri KKP, Prof Zudan PJ Gubernur Undang Investor ke Sulbar

Imam Rachmawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:02 WIB
Didepan Menteri KKP, Prof Zudan PJ Gubernur Undang Investor ke Sulbar
Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP. (Foto: dok. Pemprov Sulbar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor KKP, Jumat (23/6/2023).

Dihadapan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir pada pengukuhan DP Korpri KKP, Prof Zudan yang juga sebagai PJ Gubernur Sulbar mensosialisasikan potensi Sulbar serta mengajak agar berinvestasi di provinsi ke 33 itu.

"Saya sebagai PJ Gubernur Sulbar, kami ini di Sulbar, mengundang para investor, agar investasi di Sulbar," ujar Zudan.

Lanjut mantan Dirjen Dukcapil itu, salah satu yang dapat digarap di Sulbar seperti Pelabuhan Palipi di Kabupaten Majene yang berpotensi untuk pembangunan pelabuhan, cold storage, perhotelan, rest area, tempat pariwisata".

"Kita ada lahan untuk pelabuhan di Palipi, luas. Kalau ada investor atau ada dari KKP, kami dengan senang hati untuk mengembangkan pelabuan, cold storage, pariwisata, perhotelan, rest area," kata Zudan.

