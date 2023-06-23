Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Meledak di Bawah Air, Jenazah Penumpang Kapal Selam Titan Mungkin Tak Akan Pernah Ditemukan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:58 WIB
Meledak di Bawah Air, Jenazah Penumpang Kapal Selam Titan Mungkin Tak Akan Pernah Ditemukan
Miliarder Inggris Hamish Harding termasuk salah satu penumpang kapal selam Titan yang hilang. (Foto: Reuters)
A
A
A

MAYAT lima penumpang kapal selam Titan yang hilang dalam "ledakan dahsyat" di dekat bangkai kapal Titanic mungkin tidak akan pernah ditemukan dari Atlantik, kata Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS).

Ruang tekanan kapal selam Titan yang dioperasikan OceanGate ditemukan di antara puing-puing lainnya, sekira 1.600 kaki (488 meter) dari haluan Titanic di dasar laut oleh kendaraan yang dioperasikan jarak jauh (ROV) pada Kamis, (22/6/2023).

“Ini adalah lingkungan yang sangat tak kenal ampun di dasar laut. Puing-puing konsisten dengan bencana ledakan kapal. Kami akan terus bekerja dan mencari daerah di bawah sana tapi saya tidak punya jawaban tentang prospek saat ini,” kata Laksamana Muda John Mauger dari Penjaga Pantai AS, sebagaimana dilansir Independent.

"Ini adalah lingkungan operasi yang sangat kompleks di dasar laut sejauh dua mil di bawah permukaan," tambahnya.

Penjaga Pantai AS mengatakan bahwa ROV akan tetap di tempatnya tetapi akan mulai menarik kembali peralatan selama 48 jam ke depan.

Mauger mengatakan bahwa pelampung sonar telah berada di dalam air selama 72 jam terakhir dan mereka tidak menemukan bukti ledakan, yang menunjukkan bahwa hal itu terjadi pada awal penyelaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154787/suasana_di_sinjil_tepi_barat_palestina-vwEJ_large.jpg
Warga AS Tewas Dikeroyok Pemukim Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/18/3151002/donald_trump-K23A_large.jpg
Trump Yakin Gencatan Senjata Gaza Dapat Tercapai Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140724/tentara_bayaran_as_dari_perusahaan_srs-hLrl_large.jpg
Awasi Bantuan Gaza, Perusahaan Tentara Bayaran AS Mulai Rekrut Anggota di LinkedIn
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement