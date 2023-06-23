Meledak di Bawah Air, Jenazah Penumpang Kapal Selam Titan Mungkin Tak Akan Pernah Ditemukan

Miliarder Inggris Hamish Harding termasuk salah satu penumpang kapal selam Titan yang hilang. (Foto: Reuters)

MAYAT lima penumpang kapal selam Titan yang hilang dalam "ledakan dahsyat" di dekat bangkai kapal Titanic mungkin tidak akan pernah ditemukan dari Atlantik, kata Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS).

Ruang tekanan kapal selam Titan yang dioperasikan OceanGate ditemukan di antara puing-puing lainnya, sekira 1.600 kaki (488 meter) dari haluan Titanic di dasar laut oleh kendaraan yang dioperasikan jarak jauh (ROV) pada Kamis, (22/6/2023).

“Ini adalah lingkungan yang sangat tak kenal ampun di dasar laut. Puing-puing konsisten dengan bencana ledakan kapal. Kami akan terus bekerja dan mencari daerah di bawah sana tapi saya tidak punya jawaban tentang prospek saat ini,” kata Laksamana Muda John Mauger dari Penjaga Pantai AS, sebagaimana dilansir Independent.

"Ini adalah lingkungan operasi yang sangat kompleks di dasar laut sejauh dua mil di bawah permukaan," tambahnya.

Penjaga Pantai AS mengatakan bahwa ROV akan tetap di tempatnya tetapi akan mulai menarik kembali peralatan selama 48 jam ke depan.

Mauger mengatakan bahwa pelampung sonar telah berada di dalam air selama 72 jam terakhir dan mereka tidak menemukan bukti ledakan, yang menunjukkan bahwa hal itu terjadi pada awal penyelaman.