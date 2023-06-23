Viktor Laiskodat Mengundurkan Diri Sebagai Gubernur NTT, Ini Penjelasan Nasdem

JAKARTA - Viktor Laiskodat telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Ali, Viktor Laiskodat mengundurkan diri karena akan maju sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Nasdem.

"Begini, pengunduran diri itu dibuat dalam rangka persyaratan pemenuhan caleg. Jadi sengaja lebih awal itu memang dipersyaratkan bahwa ketika orang sedang menjabat Gubernur kemudian maju sebagai caleg dia harus membuat pernyataan pengunduran diri," ujar Ali, Kamis (22/6/2023) kepada awak media.

Ia menjelaskan ketika terpilih dan didaftarkan menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Victor memang sudah berencana untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur NTT.

"Ketika dia terpilih, dia otomatis mengundurkan diri. Bang Viktor itu akan menyelesaikan tugasnya sebelum pemilu. Jadi pada September 2023. September Oktober lah kurang lebih. Artinya sebelum masuk tahapan pemilu dia sudah mengundurkan diri. Sudah mengakhiri masa dinasnya," tambah Ali.

Ali menyampaikan dengan surat pengunduran diri tersebut maka ketika Viktor terpilih sebagai anggota DPR, dia otomatis mundur dari Gubernur NTT. Viktor diketahui akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur NTT pada 5 September 2023 mendatang.

(Rahman Asmardika)