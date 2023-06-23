Pesawat Semuwa Air Hilang Kontak di Belantara Papua

Pesawat Semuwa Air hilang kontak di Papua (Foto: Omega B)

JAYAPURA - Alam Papua Pegunungan kembali meneror maskapai Semuwa Air penerbangan dari Bandara Elelim menuju Distrik Piok, Kabupaten Yalimo yang hilang kontak sejak pagi tadi pukul 10.53 WIT, Jumat (23/6/2023).

Pesawat berjenis Caravan dengan nomor PK-SMW masih hilang di hutan belantara Provonsi Papua Pegunungan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi telah membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Benar, tekale off dari elelim 10.53 WIT kemudian hilang kontak setelah 7 menit take off," singkatnya.

Hingga saat ini, Marinus Ohoirat juga mengatakan, proses pencarian sudah dilakukan pada pukul 13.00 WIT di dua titik.

"Kami sudah mulai lakukan pencarian mulai pukul 13.00 dari wamena dari 2 titik namun belum menemukan titik koordinat maskapai tersebut," ujar Marinus.

Maskapai Semuwa Air yang hilang kontak dari Elelim tersebut dengan total 6 orang dalam pesawat yaang terdiri dari pilot, Kopilot dan empat penumpang.

(Arief Setyadi )