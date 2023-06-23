Kepulan Asap Membubung Tinggi di Lokasi Jatuhnya Pesawat Semuwa Air

Lokasi jatuhnya Pesawat Semuwa Air di Papua Pegunungan (Foto: Basarnas)

JAKARTA - Tim SAR berhasil menemukan lokasi jatuhnya Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6/2023).

Dari video yang diterima dari Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiand, tampak kepulan asap di lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat jatuh di tengah belantara hutan. Belum diketahui, kondisi awak pesawat.

Lokasi ditemukan dalam pencarian menggunakan Pesawat Heli PT. Intan Angkasa dengan dua anggota Pos SAR Wamena.

Pesawat Semuwa Air sebelumnya dikabarkan hilang kontak di Kabupaten Yalimo. Henri Alfiandi menjelaskan, kronologi hilangnya kontak pesawat tersebut. Pesawat dengan nomor register PK-SMW ini lepas landas dari Bandara Elelim ke Distrik Poik pada Pukul 10.53 waktu setempat.

"Posisi pesawat PKSMW melalui satelite tracking terakhir pada koordinat 03 52 43,67S 139 27 16.07E dengan ketinggian 6956FT," ujarnya.

Saat itu, kata Henri, pihaknya langsung melakukan pencarian terhadap pesawat Cessna Grand Caravan C208B. "Sampai dengan pelaporan ini masih diupayakan pencarian informasi keberadaan pesawat PK-SMW," kata Henri.

(Arief Setyadi )