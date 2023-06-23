Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kepulan Asap Membubung Tinggi di Lokasi Jatuhnya Pesawat Semuwa Air

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:12 WIB
Kepulan Asap Membubung Tinggi di Lokasi Jatuhnya Pesawat Semuwa Air
Lokasi jatuhnya Pesawat Semuwa Air di Papua Pegunungan (Foto: Basarnas)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR berhasil menemukan lokasi jatuhnya Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6/2023). 

Dari video yang diterima dari Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiand, tampak kepulan asap di lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat jatuh di tengah belantara hutan. Belum diketahui, kondisi awak pesawat.

Lokasi ditemukan dalam pencarian menggunakan Pesawat Heli PT. Intan Angkasa dengan dua anggota Pos SAR Wamena.

Pesawat Semuwa Air sebelumnya dikabarkan hilang kontak di Kabupaten Yalimo. Henri Alfiandi menjelaskan, kronologi hilangnya kontak pesawat tersebut. Pesawat dengan nomor register PK-SMW ini lepas landas dari Bandara Elelim ke Distrik Poik pada Pukul 10.53 waktu setempat.

"Posisi pesawat PKSMW melalui satelite tracking terakhir pada koordinat 03 52 43,67S 139 27 16.07E dengan ketinggian 6956FT," ujarnya.

Saat itu, kata Henri, pihaknya langsung melakukan pencarian terhadap pesawat Cessna Grand Caravan C208B. "Sampai dengan pelaporan ini masih diupayakan pencarian informasi keberadaan pesawat PK-SMW," kata Henri.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160147/pesawat_latih_jatuh-WenJ_large.jpg
Cerita Warga Detik-Detik Menegangkan Pesawat Latih Jatuh di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160145/pesawat_jatuh-rtQ6_large.jpg
Puing Pesawat Latih Jatuh di Kawasan TPU Ciampea Bogor Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement