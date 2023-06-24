Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ganasnya Samudera Atlantik di Lokasi Meledaknya Kapal Selam Wisata Titanic

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |05:10 WIB
Ganasnya Samudera Atlantik di Lokasi Meledaknya Kapal Selam Wisata Titanic
Kapal Selam Titan (foto: oceangate/BBC)
A
A
A

KEPINGAN kapal selam Titan, yang dioperasikan OceanGate Expedition, telah ditemukan, mengakhiri pencarian selama empat hari yang telah menarik perhatian dunia. Titan, yang membawa turis dalam perjalanan wisata untuk melihat bangkai Titanic, diyakini meledak dan hancur akibat tekanan air saat turun ke kedalaman 3.800 meter dimana reruntuhan kapal tersebut berada.

Dilansir dari Reuters, terdapat lima orang di dalam Titan saat kapal tersebut meledak di kedalaman laut. Mereka membayar biaya sebesar USD250.000 (sekira Rp3,7 miliar) untuk ikut dalam perjalanan bawah laut yang berakhir nahas itu.

Laksamana Muda John Mauger dari Penjaga Pantai AS mengatakan, bahwa jasad kelima orang ini kemungkinan tak akan bisa ditemukan.

“Ini adalah lingkungan yang sangat tak kenal ampun di dasar laut. Puing-puing konsisten dengan bencana ledakan kapal. Kami akan terus bekerja dan mencari daerah di bawah sana tapi saya tidak punya jawaban tentang prospek saat ini,” kata Mauger.

Dia menambahkan, bahwa lingkungan operasi pencarian yang berada di dasar laut sedalam dua mil dari permukaan “sangat kompleks”.

Titan memulai perjalanannya ke lokasi bangkai kapal, yang berada di kedalaman lebih dari 3.800 meter di Samudera Atlantik, pada Minggu, (18/6/2023) pagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/609/3044180/kapal_tenggelam-rKVy_large.jpg
Basarnas Kesulitan Identifikasi Jumlah Penumpang Kapal Jolloro yang Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028786/kapal_angkut_wisatawan_karam_di_perairan_tapanuli-MypS_large.JPG
Lambung Bocor, Kapal Angkut Puluhan Wisatawan Karam di Perairan Tapanuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/406/3014253/harta_karun-9lwp_large.JPG
Kolombia Buka Ekspedisi Perburuan Harta Karun di Kapal yang Tenggelam 3 Abad Silam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978785/kapal-angkut-16-migran-tenggelam-bocah-7-tahun-tewas-usai-perahu-terbalik-axPpvFjKoq.jpg
Kapal Angkut 16 Migran Tenggelam, Bocah 7 Tahun Tewas Usai Perahu Terbalik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/18/2862390/kapal-rohingya-tenggelam-23-orang-tewas-dan-30-hilang-RmG4Gw3HlW.jpg
Kapal Rohingya Tenggelam, 23 Orang Tewas dan 30 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/18/2843906/10-tragedi-mengenaskan-kapal-tenggelam-terkenal-di-dunia-I55U8UkPSW.jpg
10 Tragedi Mengenaskan Kapal Tenggelam Terkenal di Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement