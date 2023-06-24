Ganasnya Samudera Atlantik di Lokasi Meledaknya Kapal Selam Wisata Titanic

KEPINGAN kapal selam Titan, yang dioperasikan OceanGate Expedition, telah ditemukan, mengakhiri pencarian selama empat hari yang telah menarik perhatian dunia. Titan, yang membawa turis dalam perjalanan wisata untuk melihat bangkai Titanic, diyakini meledak dan hancur akibat tekanan air saat turun ke kedalaman 3.800 meter dimana reruntuhan kapal tersebut berada.

Dilansir dari Reuters, terdapat lima orang di dalam Titan saat kapal tersebut meledak di kedalaman laut. Mereka membayar biaya sebesar USD250.000 (sekira Rp3,7 miliar) untuk ikut dalam perjalanan bawah laut yang berakhir nahas itu.

Laksamana Muda John Mauger dari Penjaga Pantai AS mengatakan, bahwa jasad kelima orang ini kemungkinan tak akan bisa ditemukan.

“Ini adalah lingkungan yang sangat tak kenal ampun di dasar laut. Puing-puing konsisten dengan bencana ledakan kapal. Kami akan terus bekerja dan mencari daerah di bawah sana tapi saya tidak punya jawaban tentang prospek saat ini,” kata Mauger.

Dia menambahkan, bahwa lingkungan operasi pencarian yang berada di dasar laut sedalam dua mil dari permukaan “sangat kompleks”.

Titan memulai perjalanannya ke lokasi bangkai kapal, yang berada di kedalaman lebih dari 3.800 meter di Samudera Atlantik, pada Minggu, (18/6/2023) pagi.