Sama Kerasnya! Ini Perbedaan Latihan Pasukan Elite TNI Denjaka Vs Kopassus

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan yang menjaga serta melindungi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki pasukan elite di tiga matra, yaitu angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara.

Di antara pasukan elite tersebut, yaitu Detasemen Jalamangkara (Denjaka) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Okezone pun mengulas perbedaan dua pasukan khusus dari matra angkatan darat dan matra angkatan laut tersebut dihimpun beragam sumber, Senin (9/1/2023).

1. Denjaka

Detasemen Jalamangkara (Denjaka) merupakan pasukan khusus di bawah TNI Angkatan Laut (AL).

Denjaka memiliki sejumlah kemampuan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai yang berhubungan dengan kelautan Indonesia.

Pasukan Denjaka diwajibkan mengikuti kursus penanggulangan antiteror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, dan anti-sabotase, dasar-dasar spesialisasi, serta komando kelautan dan keparaan lanjutan.

Selain itu, terdapat kursus lanjutan untuk meningkatkan fisik prajuritnya seperti pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak, lari dan berenang, maupun peningkatan kemampuan bela diri.

Denjaka juga mempelajari teknik infiltrasi, teknik pembebasan sandera, instalasi kapal, serta taktik kelautan.

Meski latihan tersebut sederhana, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati pasukan Denjaka dalam latihan tersebut. Beberapa latihan yang harus dilakukan bahkan amat keras dan menyiksa.