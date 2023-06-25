Gempa M3,3 Guncang Lumajang Tengah Malam

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,3 guncang wilayah Lumajang, Jawa Timur, pada Minggu (25/6/2023) dini hari sekira pukul 00.05 WIB.

"Gempa Mag:3.3, 25-Jun-2023 00:05:45 WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 9.06 LS-113.14 BT. Pusatnya berada pada 103 km Barat Daya Lumajang.

Kedalaman gempa 10 Km. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )