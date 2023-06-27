Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Dikejar Motor Gede Milik Polisi Usai Jadi Pembicara

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang diadaptasi dari buku ‘Gus Durku Gus Dur Anda Gus Dur Kita’ karya Muhammad AS Hikam (2013).

Suatu hari Gus Dur dikisakan diundang menjadi pembicara oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Jombang, Jawa Timur. Setelah acara selesai, Gus Dur dan rombongannya langsung melaju ke arah Kota Surabaya.

Namun ternyata selama di perjalanan, mobil Gus Dur dibuntuti dua motor gede putih milik Polri yang tidak membunyikan sirine.

Sopir Gus Dur langsung melaporkan hal itu. Gus Dur meminta sopir tetap menyetir biasa atau jika perlu mengebut.

Sang sopir pun akhirnya mengebut dan ternyata polisi juga ikut mengebut. Setelah berada di luar kota, kedua motor gede itu berhasil menyalip mobil Gus Dur.

Motor itu berhenti setelah agak jauh menyalip lalu berhenti di tengah jalan dan menghentikan mobil Gus Dur. Hal itu sontak membuat sopir Gus Dur mengerem mendadak untuk menghindari kecelakaan