INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Ketika Gus Dur Pelesetkan Idul Adha

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |06:20 WIB
Humor Gus Dur : Ketika Gus Dur Pelesetkan Idul Adha
Gus Dur (Dok NU Online)
JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikenal sebagai sosok humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang membuat orang tertawa mendengarnya.

Pada suatu hari, Gus Dur tengah membahas soal Idul Adha di hadapan jamaah. Ia mempelesetkan Idul Adha.

Gus Dur mengungkapkan, saat itu ia sedang berceramah di haul Sunan Bonang. Saat itu hujan deras sehingga ia tidak bisa menyampaikan pidato dengan serius.

"Lalu saya bilang kepada hadirin hadirot di sana itu. Bapak-bapak ibu-ibu saya baru-baru ini hari raya besar, hari raya besar. Saya ucapkan 'Selamat Inul Adha'," kata Gus Dur disambut tawa sebagian hadirin, mengutip tayangan akun YouTube Jas Hijau, Rabu (28/6/2023).

Inul Daratista merupakan seorang penyanyi dangdut.

Gus Dur kemudian melanjutkan ceritanya. Saat itu, Gus Dur yang bersama istrinya makan bersama Try Sutrisno yang juga bersama istrinya di Ubud, Bali.

"Saya bilang Pak Tri, katanya sampean ganti nama," tanya Gus Dur.

Topik Artikel :
humor gus dur Gus Dur
