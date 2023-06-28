Menko PMK Sholat Idul Adha di Kantor PP Muhammadiyah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/6/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Muhadjir tiba sekira pukul 06.22 WIB. Terlihat ia hadir dengan menggunakan baju koko berwarna putih, menggunakan sarung warna biru dan peci berwarna hitam.

Dalam momen Idul Adha kali ini, Muhadjir mengatakan memilih menjadi jamaah ketimbang menjadi khatib lantaran dia ingin lebih khusyuk mendengar ceramah.

"Saya kira Idul Adha hari ini akan berjalan lancar begitu juga yang menyelenggarakan Idul Adha besok," kata dia kepada wartawan, Rabu (28/6/2023).

Muhadjir berharap, momen Idul Adha 2023 ini tidak ada perpecahan meski adanya perbedaan pelaksanaan ibadah antara Muhammadiyah dengan pemerintah.

"Kita sudah terbiasa untuk bertoleransi dengan perbedaan dan masing-masing punya argumen baik secara syariah dan ilmiah," tuturnya.