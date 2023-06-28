Sholat Idul Adha, Warga Muhammadiyah Berbondong-bondong ke Kampus UMJ

JAKARTA - Warga Muhammadiyah pergi ke Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Rabu (28/6/2023) pagi. Mereka berbondong-bondong sambangi kampus itu untuk menunaikan Sholat Idul Adha 1444 H.

Dari pantauan MNC Portal di lapangan, warga Muhammadiyah mulai datangi Kampus UMJ sekitar pukul 5.30 WIB. Dengan membawa sajadah, mereka datangi di Kampus UMJ.

Terpantau, kelompok lintas usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia turut datangi Kampus UMJ. Terlihat, antusiasme warga Muhammadiyah untuk ikuti Sholat Idul Adha tersebut.

Adapun Sholat Idul Adha sendiri, diselenggarakan di Plaza UMJ. Setibanya di sana, para warga Muhammadiyah langsung menggelar sajadah yang dibawanya dari rumah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pengurus Masjid At-Taqwa UMJ, Wakil Dewan Pertimbangan MUI KH. Muhyiddin Junaidi akan bertindak sebagai khatib dan imam dalam Sholat Idul Adha 1444 H.