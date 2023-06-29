Kala Syeikh Maulana Ishak Obati Putri Raja Bumi Blambangan Banyuwangi

SYEIKH Maulana Ishak ayah dari Sunan Giri mungkin masih awam di kalangan masyarakat kebanyakan. Namanya mungkin jarang terdengar dalam sejarah kebanyakan mengenai proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hegemoni Wali Sanga membuat perannya nyaris kurang terdengar.

Tapi siapa sangka, sebelum sang anak yang menyebarkan agama islam hingga menjadi satu dari sembilan wali di Pulau Jawa, sosok Syeikh Maulana Ishak lebih dahulu berperan menyebarkan agama Islam. Perannya konon begitu penting menyebarkan agama Islam di bumi Blambangan Banyuwangi.

Sosoknya sendiri merupakan ulama keturunan Arab yang berasal dari Pasai, Aceh. Ia lantas berkelana mengembara hingga Pulau Jawa demi misi menyebarkan Islam di timur Pulau Jawa tersebut.

Syeikh Maulana Ishak mendapat tugas dari Sunan Ampel pergi ke Blambangan, keduanya juga merupakan saudara sepupu dan telah bersahabat sejak lama. Hal ini yang membuat Maulana Ishak menerima permintaan Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam di Blambangan.

Saat itu dikisahkan pada buku "Sunan Giri" tulisan Umar Hasyim, bumi Blambangan masih dihuni penduduk mayoritas Hindu dan Buddha yang begitu kental. Sesampainya di Blambangan, Maulana Ishak yang mengetahui beratnya memulai menyebarkan Islam kemudian berdoa dan bertafakur kepada Allah SWT di sebuah tempat.

Tempat itu konon kini diberi nama Gunung Selangu. Disitulah ayah dari Sunan Giri memanjatkan doa dan meminta petunjuk agar masyarakat bumi Blambangan bisa memeluk agama Islam. Tak berselang lama, daerah Blambangan sempat diserang wabah penyakit atau pagebluk dan bahaya kelaparan.

Konon banyak rakyat Blambangan yang akhirnya mati kelaparan atau mati terserang penyakit misterius. Penderitaan cukup lama berlarut-larut sehingga tidak dapat dikendalikan. Bahkan penyakit itu juga menyerang pejabat istana dan keluarga Kerajaan Blambangan.