Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Syeikh Maulana Ishak Obati Putri Raja Bumi Blambangan Banyuwangi

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:31 WIB
Kala Syeikh Maulana Ishak Obati Putri Raja Bumi Blambangan Banyuwangi
Makam Syekh Maulana Ishak (foto: dok Sindo)
A
A
A

SYEIKH Maulana Ishak ayah dari Sunan Giri mungkin masih awam di kalangan masyarakat kebanyakan. Namanya mungkin jarang terdengar dalam sejarah kebanyakan mengenai proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hegemoni Wali Sanga membuat perannya nyaris kurang terdengar.

Tapi siapa sangka, sebelum sang anak yang menyebarkan agama islam hingga menjadi satu dari sembilan wali di Pulau Jawa, sosok Syeikh Maulana Ishak lebih dahulu berperan menyebarkan agama Islam. Perannya konon begitu penting menyebarkan agama Islam di bumi Blambangan Banyuwangi.

Sosoknya sendiri merupakan ulama keturunan Arab yang berasal dari Pasai, Aceh. Ia lantas berkelana mengembara hingga Pulau Jawa demi misi menyebarkan Islam di timur Pulau Jawa tersebut.

Syeikh Maulana Ishak mendapat tugas dari Sunan Ampel pergi ke Blambangan, keduanya juga merupakan saudara sepupu dan telah bersahabat sejak lama. Hal ini yang membuat Maulana Ishak menerima permintaan Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam di Blambangan.

Saat itu dikisahkan pada buku "Sunan Giri" tulisan Umar Hasyim, bumi Blambangan masih dihuni penduduk mayoritas Hindu dan Buddha yang begitu kental. Sesampainya di Blambangan, Maulana Ishak yang mengetahui beratnya memulai menyebarkan Islam kemudian berdoa dan bertafakur kepada Allah SWT di sebuah tempat.

Tempat itu konon kini diberi nama Gunung Selangu. Disitulah ayah dari Sunan Giri memanjatkan doa dan meminta petunjuk agar masyarakat bumi Blambangan bisa memeluk agama Islam. Tak berselang lama, daerah Blambangan sempat diserang wabah penyakit atau pagebluk dan bahaya kelaparan.

Konon banyak rakyat Blambangan yang akhirnya mati kelaparan atau mati terserang penyakit misterius. Penderitaan cukup lama berlarut-larut sehingga tidak dapat dikendalikan. Bahkan penyakit itu juga menyerang pejabat istana dan keluarga Kerajaan Blambangan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement