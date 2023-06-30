Humor Gus Dur: Kisah Presiden yang Tak Kenal Libur dan Cuti

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Dia kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah soal cuti. Gus Dur diketahui tidak mengenal libur, apalagi cuti. Dilansir dari situs nu.or.id, hal itu muncul saat Gus Dur ditanya tentang persoalan cuti seorang Presiden RI.

“Gus, menurut Anda, bagaimana tentang cuti ini?” tanya seorang wartawan kepadanya.

“Cuti? Waah, urusan negara teramat penting untuk ditinggal cuti oleh presidennya hanya karena lelah bekerja,” jawab Gus Dur tegas.

“Lalu bagaimana untuk mengatasi lelah bagi seorang Presiden kalau tidak ada cuti, Gus?,” tanya wartawan lain.