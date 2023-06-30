Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Korban Bunuh Diri di Jembatan Bahteramas Kendari Berhasil Dievakuasi Bakamla

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:09 WIB
Korban Bunuh Diri di Jembatan Bahteramas Kendari Berhasil Dievakuasi Bakamla
Bakamla RI berhasil evakuasi korban bunuh diri di Kendari (Foto: Dok)
A
A
A

KENDARI - Bakamla RI dari jajaran KN Kuda Laut 403 yang tergabung dalam Operasi SAR berhasil menemukan hilangnya korban bunuh diri yang terjadi di Jembatan Bahteramas dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada pukul 08.15 WITA, Jumat (30/6/2023). Penemuan korban setelah tiga hari melakukan penyisiran sekitar lokasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, korban telah nekat melompat dari atas jembatan Bahteramas, Rabu 28 Juni. Kronologi ditemukannya korban, berawal dari adanya laporan dari kapal nelayan kepada Bakamla RI dan Tim SAR lainnya bahwa saat kapal nelayan itu sedang melintas tidak jauh dari titik jatuh korban, mengetahui adanya dugaan mayat yang sedang mengapung di lokasi tersebut, dengan sigap Bakamla RI dan Tim SAR lainnya segera menjemput korban.

Dalam keterangan yang disampaikan Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, korban diketahui bernama Yuli Munandar (32 tahun) ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban segera dibawa ke Dermaga Pelindo IV Kendari dan langsung diantarkan ke rumah duka yang berlokasi di Kendari oleh Komandan KN Kuda Laut 403 Letkol Bakamla Nendra Jati Prawira didampingi oleh Komandan Kapal SAR Pacitan.

Proses pencarian korban dilakukan oleh Bakamla RI dan Tim SAR berlangsung selama tiga hari, di mana pencarian dilakukan sebanyak dua kali sehari. Pencarian dengan cara penyelaman dilakukan dari pagi hingga siang hari, serta pencarian sekitar lokasi jatuh menggunakan RHIB dan Kapal Sekoci pada malam hari. Operasi pencarian korban bunuh diri ini resmi ditutup dengan ditemukannya korban bunuh diri tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kendari Bakamla RI Bunuh Diri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement