Korban Bunuh Diri di Jembatan Bahteramas Kendari Berhasil Dievakuasi Bakamla

KENDARI - Bakamla RI dari jajaran KN Kuda Laut 403 yang tergabung dalam Operasi SAR berhasil menemukan hilangnya korban bunuh diri yang terjadi di Jembatan Bahteramas dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada pukul 08.15 WITA, Jumat (30/6/2023). Penemuan korban setelah tiga hari melakukan penyisiran sekitar lokasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, korban telah nekat melompat dari atas jembatan Bahteramas, Rabu 28 Juni. Kronologi ditemukannya korban, berawal dari adanya laporan dari kapal nelayan kepada Bakamla RI dan Tim SAR lainnya bahwa saat kapal nelayan itu sedang melintas tidak jauh dari titik jatuh korban, mengetahui adanya dugaan mayat yang sedang mengapung di lokasi tersebut, dengan sigap Bakamla RI dan Tim SAR lainnya segera menjemput korban.

Dalam keterangan yang disampaikan Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, korban diketahui bernama Yuli Munandar (32 tahun) ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban segera dibawa ke Dermaga Pelindo IV Kendari dan langsung diantarkan ke rumah duka yang berlokasi di Kendari oleh Komandan KN Kuda Laut 403 Letkol Bakamla Nendra Jati Prawira didampingi oleh Komandan Kapal SAR Pacitan.

Proses pencarian korban dilakukan oleh Bakamla RI dan Tim SAR berlangsung selama tiga hari, di mana pencarian dilakukan sebanyak dua kali sehari. Pencarian dengan cara penyelaman dilakukan dari pagi hingga siang hari, serta pencarian sekitar lokasi jatuh menggunakan RHIB dan Kapal Sekoci pada malam hari. Operasi pencarian korban bunuh diri ini resmi ditutup dengan ditemukannya korban bunuh diri tersebut.

(Arief Setyadi )