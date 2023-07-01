Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Toko Mas di Jambi Dirampok, Emas 5 Suku Raib Dibawa Kabur

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |01:31 WIB
Toko Mas di Jambi Dirampok, Emas 5 Suku Raib Dibawa Kabur
Illustrasi (foto: Freepik)
JAMBI - Sebuah video amatir yang memperlihatkan Toko Mas Sama Senang di Jalan Dr Wahidin, No 42 di kawasan Pasar Los, Kecamatan Pasar, Kota Jambi disatroni perampok.

Akibat kejadian tersebut, pelaku yang diduga dua orang berhasil membawa kabur 5 suku emas dengan kerugian ditaksir mencapai Rp30 juta.

Dari informasi yang didapat, aksi perampokan ini terjadi pada Kamis (29/6) siang saat perayaan Hari Raya Idul Adha.

Dalam video amatir yang sudah beredar di media sosial (medsos), terlihat seorang perempuan paruh baya yang diduga bersama suaminya dan diduga menjadi korban atau pemilik toko terlihat terluka di bagian dahi kepala.

Tidak hanya itu, perempuan tersebut tampak panik dan ketakutan pasca terjadinya perampokan.

Selanjutnya, terlihat dia mengelap dahinya menggunakan tisu. Sedangkan, tangan dan bajunya terkena bercak darah yang mengalir dari dahinya.

Sementara dalam video berdurasi 28 detik tersebut terdengar suara seorang pria yang diduga merekam video menanyakan kepada korban berapa orang yang menyatroni toko miliknya.

"Berapa orang tadi?," kata perekam video. "Dua. Satu nunggu, satu sini ambeknyo (diambilnya), terus lari," jawab pria pemilik toko.

