HOME NEWS NUSANTARA

Pria Idap Gangguan Jiwa Nekat Masuk ke Mobil yang Terparkir

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |02:01 WIB
Pria Idap Gangguan Jiwa Nekat Masuk ke Mobil yang Terparkir
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TANGGAMUS - Seorang pria diamankan polisi usai dipergoki warga masuk dan duduk di dalam mobil yang sedang terparkir, di area dekat BRI Kota Agung, Kamis (29/6/2023) malam.

Setelah diamankan, pria yang diperkirakan berusia 30 tahun tersebut dibawa ke Polsek Kota Agung untuk dilakukan pemeriksaan.

Waka Polsek Kota Agung, Iptu Haryono membenarkan telah mengamankan pria tersebut. Haryono mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut diduga mengalami gangguan jiwa.

"Pria ini diduga mengidap gangguan jiwa. Dia diamankan jam 19.30 WIB dan tidak memiliki identitas diri. Saat ditanya petugas pria tersebut menjawab sekenanya dia, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan," ujar Iptu Haryono dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Iptu Haryono menjelaskan, kronologi penangkapan pria yang diduga ODGJ tersebut berawal saat pria itu mendekati mobil yang sedang terparkir di parkiran BRI Kota Agung.

Kemudian, pria itu mencoba membuka pintu mobil yang tidak terkunci, lalu masuk dan duduk di dalam mobil, sehingga saat pemilik mobil masuk merasa kaget dan menduga pria itu hendak mencuri mobil.

"Pria ini mencoba membuka mobil itu menggunakan tangannya sendiri tanpa menggunakan alat. Pria itu mengatakan masuk mobil karena merasa itu adalah mobil temannya," jelasnya.

Setelah diamankan warga, petugas yang datang ke TKP kemudian membawanya ke Polsek Kota Agung untuk diamankan agar tidak membuat keresahan di masyarakat.

"Perilaku janggal itu sudah dilakukan untuk kedua kalinya, sebab tadi sore juga masuk dan duduk menonton televisi di rumah warga sabah luppak," ungkap Haryono.

