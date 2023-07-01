Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Gempa Yogyakarta, Sri Sultan Minta Taman Budaya Gunungkidul Jangan Digunakan Terlebih Dahulu

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |15:50 WIB
Gempa Yogyakarta, Sri Sultan Minta Taman Budaya Gunungkidul Jangan Digunakan Terlebih Dahulu
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 melakukan peninjauan dampak gempa magnitudo 6,4 di Taman Budaya Gunung kidul (TBG), Sabtu (1/7/2023) siang. Sultan meminta agar untuk sementara waktu TBG tidak digunakan dulu

"Ya biarlah nganu lah Pak sekda saya kepala PU Dinas kebudayaan ada Paniradyo ada biar rembukan sendiri tetapi saya minta dicek semua,"ujar Sultan.

Sultan meminta agar pengecekan secara menyeluruh dilakukan sehingga dapat mengetahui apakah ada konstruksi yang bergeser ataupun tidak termasuk juga listrik tidak sekedar mungkin jebol. Sehingga jika itu di assessment menyeluruh terlebih dahulu.

Sultan menegaskan untuk sementara ini bangunan TBG jangan digunakan terlebih dahulu karena saat ini memang belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi konstruksi di atas.

"Seperti apa karena belum dicek,"tambah Sultan.

Halaman:
1 2 3
      
