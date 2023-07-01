Emak-Emak Militan di Ciamis Siap Antar Ganjar Pranowo Jadi Presiden di 2024

CIAMIS – Sahabat Ganjar kembali menghadirkan rangkaian acara bazar murah dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Ciamis. Diawali dengan bazar murah sembako yang berlangsung di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Kamis (1/7/2023).

Ratusan warga yang merupakan “emak-emak militan” ini hadir dalam acara yang menyediakan berbagai produk sembako dengan harga terjangkau kepada masyarakat sekitar. Bazar murah ini bertujuan untuk memberikan aksesibilitas harga yang terjangkau kepada masyarakat sekitar serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah seorang warga, Sarah, mengucapkan terima kasih kepada Sahabat Ganjar telah menyelenggarakan acara ini sehingga dirinya bisa mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau.

“Terima kasih Sahabat Ganjar, saya bisa dapat paket sembako ini dengan harga yang murah dari acara ini,” imbuh Sarah.

Selain itu, Sarah dan warga Kabupaten Ciamis lainnya turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo supaya sukses di pilpres 2024 mendatang.