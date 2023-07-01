Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Emak-Emak Militan di Ciamis Siap Antar Ganjar Pranowo Jadi Presiden di 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |21:34 WIB
Emak-Emak Militan di Ciamis Siap Antar Ganjar Pranowo Jadi Presiden di 2024
A
A
A

CIAMIS – Sahabat Ganjar kembali menghadirkan rangkaian acara bazar murah dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Ciamis. Diawali dengan bazar murah sembako yang berlangsung di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Kamis (1/7/2023).

Ratusan warga yang merupakan “emak-emak militan” ini hadir dalam acara yang menyediakan berbagai produk sembako dengan harga terjangkau kepada masyarakat sekitar. Bazar murah ini bertujuan untuk memberikan aksesibilitas harga yang terjangkau kepada masyarakat sekitar serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah seorang warga, Sarah, mengucapkan terima kasih kepada Sahabat Ganjar telah menyelenggarakan acara ini sehingga dirinya bisa mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau.

“Terima kasih Sahabat Ganjar, saya bisa dapat paket sembako ini dengan harga yang murah dari acara ini,” imbuh Sarah.

Selain itu, Sarah dan warga Kabupaten Ciamis lainnya turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo supaya sukses di pilpres 2024 mendatang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/525/3144254//pembunuhan-k9Uv_large.jpg
Durhaka! Nenek Cahyati Tewas Dibantai Cucu Sendiri, Jasadnya Dilempar ke Jurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement