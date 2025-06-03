Durhaka! Nenek Cahyati Tewas Dibantai Cucu Sendiri, Jasadnya Dilempar ke Jurang

CIAMIS- Seorang nenek ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi jasad mengenaskan di tepi jurang di Desa Sukamulya, Cihaurbeuti, Ciamis, Jawa Barat, Selasa (3/6/2025). Korban diduga menjadi korban pembunuhan cucunya sendiri yang kini diburu polisi.

Korban yang diketahui bernama Cucu Cahyati (60), sebelumnya menghilang sejak dua hari lalu. Namun belakangan diketahui, cuci korban bernama Salman (19) mengaku kepada ibunya yang berada di Taiwan telah membunuh neneknya sendiri.

Kerabat korban yang mengetahui kabar dari ibu pelaku, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis.

Satreskrim Polres Ciamis mendatangi dan melakukan olah TKP yang merupakan kediaman korban juga ditempati oleh terduga pelaku,” ujar Kapolres Ciamis, AKBP Akhmal.

Akhmal melanjutkan, petugas mengamankan beberapa barang bukti dan terdapat ceceran darah korban di lantai.

Setelah melakukan olah TKP, pihak kepolisian besama TNI, BPBD serta dibantu warga langsung melakukan pencarian.

“Korban ditemukan di dasar tebing setinggi 10 meter dengan kondisi jasad penuh dengan luka, terlebih di bagian kepala yang diduga dipukul dengan benda tumpul oleh terduga pelaku,”tutupnya.