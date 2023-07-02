Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mensos Kerahkan Enam UPT Terdekat, Bantu Warga Terdampak Gempa Bantul

Imam Rachmawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |13:02 WIB
Mensos Kerahkan Enam UPT Terdekat, Bantu Warga Terdampak Gempa Bantul
Enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial terdekat dari lokasi bencana meluncur segera setelah bencana terjadi. (Foto: dok. Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Pasca gempa bumi berkekuatan 6,4 magnitudo (M) melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (30/6/2023) malam, Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan jajaran untuk melakukan respon cepat.

Enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial terdekat dari lokasi bencana, meluncur segera setelah bencana terjadi.

"Melalui Command Center Kemensos dan WhatsApp Group, Ibu Menteri telah memerintahkan seluruh petugas sentra/ sentra terpadu, Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan unsur pendamping Kemensos lainnya yang (berada) terdekat dengan wilayah terdampak gempa, untuk bergerak memberikan bantuan,” kata Plt. Kepala Biro Humas Romal Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (1/7).

Enam sentra/balai terdekat tersebut yakni Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso di Surakarta, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Sentra Antasena di Magelang, Sentra Satria di Baturraden, Sentra Terpadu Kartini di Temanggung dan Sentra Margo Laras di Pati.

"Keenam sentra/balai diinstruksikan untuk menyisir seluruh lokasi terdampak bencana dan melakukan tindakan bantuan penanganan darurat kepada warga terdampak," kata Romal.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177138//ilustrasi_top_up_game-9khD_large.jpg
Top Up Boy, Solusi Top Up Game yang Hemat dan Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121//gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177092//bri_perluas_akses_kredit_program_perumahan-UujA_large.jpeg
Dukung Asta Cita lewat Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/623/3177086//museum_uph-7xgk_large.jpg
Kemenbud RI Tetapkan Museum UPH sebagai Bagian dari Museum Nasional Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036//hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956//cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement