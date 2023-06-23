Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Kemensos Respons Cepat Tindak Lanjuti Temuan BPK RI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |21:20 WIB
Kemensos Respons Cepat Tindak Lanjuti Temuan BPK RI
Mensos Risma memastikan jajaran Kemensos telah menindaklanjuti secara kelembagaan sebelum laporan BPK terpublikasi. (Foto: dok Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Sosial berkomitmen kuat menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran, termasuk dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap setiap laporan yang terindikasi kurang tepat sasaran sebagaimana laporan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022.

Terkait laporan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan jajaran Kemensos telah menindaklanjuti secara kelembagaan sebelum laporan tersebut terpublikasi.

Temuan BPK terdiri dari tiga bagian, yakni Penetapan dan Penyaluran Bansos Program Sembako, Penetapan dan Penyaluran Bansos PKH, dan Penetapan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM).

Temuan tersebut bersifat administratif berupa perbaikan terhadap mekanisme penyaluran bansos. Atas temuan tersebut, Kemensos telah menyerahkan dokumen tindak lanjut dalam pemantauan semester I Tahun 2023 untuk mendapatkan penetapan status dari BPK.

“Jadi ini bagian dari proses proses pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Sejak awal saya memimpin, Kemensos sangat kooperatif terhadap mekanisme pangawasan oleh lembaga terkait, termasuk BPK. Saya memastikan, Kemensos telah menyerahkan laporan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK,” kata Mensos Risma di Jakarta (23/06/2023).

Sebagai bentuk langkah nyata dalam perbaikan data, Kemensos mengambil langkah cepat terkait 10.249 KPM penerima bansos sembako/BPNT, dimana di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

      
