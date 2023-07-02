Penembakan Massal di Baltimore Tewaskan Setidaknya 2 Orang, 28 Luka-Luka

BALTIMORE – Setidaknya dua orang tewas dan 28 lainnya terluka dalam insiden penembakan pada Minggu, (2/7/2023) di Baltimore, Amerika Serikat (AS). Polisi datang ke lokasi kejadian setelah menerima laporan penembakan massal tersebut.

Departemen kepolisian kota mengatakan penembakan itu terjadi di blok 800 Gretna Avenue di Baltimore tetapi tidak mengkonfirmasi korban atau memberikan informasi lain, demikian dilaporkan Reuters.

CNN, mengutip pejabat, mengatakan sembilan orang ditemukan dengan luka tembak dan dibawa ke rumah sakit daerah dan tiga dari mereka dalam kondisi kritis.

Ratusan orang berkumpul di daerah itu untuk acara yang disebut "Brooklyn Day," kata seorang saksi kepada stasiun TV Fox 45, menambahkan bahwa mereka telah mendengar 20 hingga 30 tembakan.

(Rahman Asmardika)