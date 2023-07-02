Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan Massal di Baltimore Tewaskan Setidaknya 2 Orang, 28 Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |17:41 WIB
Penembakan Massal di Baltimore Tewaskan Setidaknya 2 Orang, 28 Luka-Luka
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

BALTIMORE – Setidaknya dua orang tewas dan 28 lainnya terluka dalam insiden penembakan pada Minggu, (2/7/2023) di Baltimore, Amerika Serikat (AS). Polisi datang ke lokasi kejadian setelah menerima laporan penembakan massal tersebut.

BACA JUGA:

Kerusuhan Pasca Penembakan Remaja oleh Polisi di Prancis Berlanjut, 2.000 Orang Lebih Telah Ditangkap 

Departemen kepolisian kota mengatakan penembakan itu terjadi di blok 800 Gretna Avenue di Baltimore tetapi tidak mengkonfirmasi korban atau memberikan informasi lain, demikian dilaporkan Reuters.

CNN, mengutip pejabat, mengatakan sembilan orang ditemukan dengan luka tembak dan dibawa ke rumah sakit daerah dan tiga dari mereka dalam kondisi kritis.

BACA JUGA:

2 Orang Tewas dalam Penembakan di Bandara Internasional Moldova, Pelaku Ambruk Dihujani Peluru 

Ratusan orang berkumpul di daerah itu untuk acara yang disebut "Brooklyn Day," kata seorang saksi kepada stasiun TV Fox 45, menambahkan bahwa mereka telah mendengar 20 hingga 30 tembakan.

(Rahman Asmardika)

      
