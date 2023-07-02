Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gali Tanah Buat Tanam Pohon Pisang, Warga Cileungsi Malah Temukan Ranjau Darat Aktif

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |00:01 WIB
Gali Tanah Buat Tanam Pohon Pisang, Warga Cileungsi Malah Temukan Ranjau Darat Aktif
Tim Gegana Polda Jabar amankan granat (foto: dok ist)
BOGOR - Warga Kampung Rawahingkik, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan ranjau darat. Benda tersebut dimusnakan Tim Jibom Polda Jabar.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkarnaen mengatakan, ranjau darat itu ditemukan pada Jumat 30 Juni 2023. Berawal dari adanya warga yang menggali tanah di sebuah lahan kosong untuk menanam pisang.

"Cangkul yang digunakan menggali tanah mengenai suatu benda padat berbentuk bulat yang ternyata adalah besi," kata Zulkarnaen, Sabtu (1/7/2023).

Setelah dilakukan penggalian benda tersebut dibawa ke rumah untuk di bersihkannya dengan air. Temuannya diceritakan kepada sang anak dan baru menyadari bahwa mirip peluru meriam kuno.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kota Bogor Granat Aktif Granat
