Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konvoi Motor Diduga Hendak Tawuran, Lima Pemuda Diamankan Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |04:02 WIB
Konvoi Motor Diduga Hendak Tawuran, Lima Pemuda Diamankan Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak lima pemuda di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor diamankan polisi. Diduga, mereka hendak tawuran sambil melakukan aksi konvoi motor.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, terlihat dalam rekaman CCTV segerombolan pemotor konvoi di jalanan dini hari tadi. Mereka melintas beriringan hampir memenuhi jalan yang diduga hendak tawuran.

Pada video lainnya, tampak lima orang yang ikut konvoi motor sudah diamankan polisi. Kelimanya berjalan jongkok di halaman Polsek Cileungsi.

"Ada lima orang, tadi malam ada info dari tim TRC bahwa ada gerombolan motor konvoi mengarah ke Mekarsari. Saya perintahkan patroli untuk menyisir, kemudian bergerak bergeser ke arah Metland akhirnya sempat dikejar oleh tim patroli dan tim TRC Musang, ketangkep di Rawahingkik," kata Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkarnaen, Sabtu (1/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement