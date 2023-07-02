Konvoi Motor Diduga Hendak Tawuran, Lima Pemuda Diamankan Polisi

BOGOR - Sebanyak lima pemuda di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor diamankan polisi. Diduga, mereka hendak tawuran sambil melakukan aksi konvoi motor.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, terlihat dalam rekaman CCTV segerombolan pemotor konvoi di jalanan dini hari tadi. Mereka melintas beriringan hampir memenuhi jalan yang diduga hendak tawuran.

Pada video lainnya, tampak lima orang yang ikut konvoi motor sudah diamankan polisi. Kelimanya berjalan jongkok di halaman Polsek Cileungsi.

"Ada lima orang, tadi malam ada info dari tim TRC bahwa ada gerombolan motor konvoi mengarah ke Mekarsari. Saya perintahkan patroli untuk menyisir, kemudian bergerak bergeser ke arah Metland akhirnya sempat dikejar oleh tim patroli dan tim TRC Musang, ketangkep di Rawahingkik," kata Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkarnaen, Sabtu (1/7/2023).