Sebut Bobby Minim Prestasi, Jubir Prabowo: Ajak Panda Nababan Keliling Kota Medan

MEDAN - Juru Bicara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dijumpai di Medan, Sabtu (1/7/2023), meminta Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengundang Panda Nababan keliling Kota Medan.

Hal itu menyusul ungkapan yang menyebutkan Bobby Nasution minim prestasi di Kota Medan.

Ditegaskan Dahnil, kehadiran Panda Nababan ke Medan untuk melihat langsung perubahan yang terjadi di masa Bobby Nasution memimpin Medan, Ibu Kota Provinsi Sumut.

"Mas Bobby menurut saya memang memiliki previllige karena beruntung beliau menantu Pak Jokowi, tapi kan itu bukan bisa beliau pilih, itu takdir yang beliau dapat. Nah itu bagus untuk mengakselerasi pembangunan di Medan," pungkas Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menyebutkan, jika Prabowo Subianto sendiri mengapresiasi akselerasi pembangunan yang dilakukan Bobby Nasution di Medan. Apresiasi itu disampaikan Prabowo ke Bobby saat berkunjung ke Medan beberapa waktu yang lalu.

"Menurut saya akselerasi (pembangunan) itu, bahkan kemarin waktu Pak Prabowo hadir di Medan, Pak Prabowo menyampaikan akselerasi-akselerasi pembangunan yang sudah dilakukan Mas Bobby terus terang kami, Gerindra dan Pak Probwo mengapresiasi kinerja keras Bobby Nasution," sebutnya.

Menurut Dahnil, Bobby sosok pemimpin yang memiliki political will baik dalam menanggapi masalah di Medan. Ia berharap, sikap serupa juga harus dimiliki oleh para birokrat lain di Medan.