Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Warga Sumenep Digegerkan Penemuan Kepala Bayi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |01:30 WIB
Warga Sumenep Digegerkan Penemuan Kepala Bayi
Makam bayi (foto: dok ist)
A
A
A

SUMENEP - Warga Dusun Galis Barat, Desa Galis, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep digegerkan dengan penemuan potongan tubuh berupa kepala bayi.

Kepala bayi tersebut ditemukan di tegalan milik Misadin, sekitar 500 meter dari pemakaman umum (TPU) Kang Amsi, pada Kamis 29 Juni 2023 kemarin, sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti menceritakan, peristiwa berawal saat Abu Bakar dan Moh Adi Syahidi melakukan ziarah ke kuburan anaknya di pemakaman umum dusun setempat.

Abu Bakar melihat makam anaknya yang masih bayi dalam keadaan habis dibongkar. Ketika dilakukan pengecekan, tidak ditemukan jenazah anaknya dalam makam tersebut.

Lalu Abu Bakar menghubungi Suhaili (kakek korban) dan mendatangi lokasi kejadian. Kemudian Suhaili menemui Suhaimun, Kepala Dusun setempat untuk menceritakan kejadian tersebut.

Selang beberapa jam kemudian, Sahimun kedatangan Misadin yang mengaku menemukan ember putih bekas cat tembok di tanah tegalan miliknya.

Dari tegalan yang berjarak sekitar 1.5 km dari rumahnya atau tepatnya di dekat pohon bambu tersebut, Misadin mengaku dalam ember yang ditemukannya berisi potongan tubuh kepala bayi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sumenep Mayat Bayi Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109954/mayat-4kRM_large.jpg
Gempar Penemuan Janin Bayi di Septic Tank RS Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement