Warga Sumenep Digegerkan Penemuan Kepala Bayi

SUMENEP - Warga Dusun Galis Barat, Desa Galis, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep digegerkan dengan penemuan potongan tubuh berupa kepala bayi.

Kepala bayi tersebut ditemukan di tegalan milik Misadin, sekitar 500 meter dari pemakaman umum (TPU) Kang Amsi, pada Kamis 29 Juni 2023 kemarin, sekitar pukul 16.00 WIB.

Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti menceritakan, peristiwa berawal saat Abu Bakar dan Moh Adi Syahidi melakukan ziarah ke kuburan anaknya di pemakaman umum dusun setempat.

Abu Bakar melihat makam anaknya yang masih bayi dalam keadaan habis dibongkar. Ketika dilakukan pengecekan, tidak ditemukan jenazah anaknya dalam makam tersebut.

Lalu Abu Bakar menghubungi Suhaili (kakek korban) dan mendatangi lokasi kejadian. Kemudian Suhaili menemui Suhaimun, Kepala Dusun setempat untuk menceritakan kejadian tersebut.

Selang beberapa jam kemudian, Sahimun kedatangan Misadin yang mengaku menemukan ember putih bekas cat tembok di tanah tegalan miliknya.

Dari tegalan yang berjarak sekitar 1.5 km dari rumahnya atau tepatnya di dekat pohon bambu tersebut, Misadin mengaku dalam ember yang ditemukannya berisi potongan tubuh kepala bayi.