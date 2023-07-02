Mayat Pedagang Cilok Ditemukan di Aliran Sungai Cipanengah Sukabumi

SUKABUMI - Tiga orang bocah yang sedang berenang dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat yang tiba-tiba muncul ke permukaan air. Kejadian tersebut terjadi aliran Sungai Cipanengah, Kampung Bangsanaya, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Sabtu (1/7/2023).

Kapolsek Lembursitu Polres Sukabumi Kota, AKP Agus Suherman mengatakan, korban diketahui bernama Jajang (55) seorang pedagang cilok, ditemukan meninggal dunia tanpa busana mengambang di aliran sungai Cipanengah oleh para bocah yang sedang berenang.

"Betul, hari ini kita menemukan mayat yang mengapung di Sungai. Menurut keterangan, bahwa keseharian korban suka mancing di lokasi itu (Sungai Cipanengah). Itu tadi ditemukan sama anak-anak yang sedang berenang, mungkin kegoyang-goyang airnya, dia (korban) muncul (ke permukaan air)," ujar Agus kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Agus mengatakan, korban sering mancing di TKP hingga sampai sore dan kadang pula pulang pagi. Hasil penyelidikan, diperkirakan korban meninggal dunia kurang lebih pada Jumat malam 30 Juni 2023, alasannya, pada tubuh korban tidak tercium aroma busuk.