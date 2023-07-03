Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Terbalik, 2 Pemancing Tewas Tenggelam di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |00:33 WIB
Kapal Terbalik, 2 Pemancing Tewas Tenggelam di Lampung
Tim SAR cari pemancing tenggelam. (Dok Basarnas Lampung)
A
A
A

PESAWARAN - Dua warga Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung, tenggelam saat memancing. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian menemukan keduanya meninggal dunia, Minggu (2/7/2023).

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Lampung, Didit Permana mengatakan, kejadian berawal saat kapal yang digunakan empat orang pemancing di Perairan Pantai Mutun mengalami kebocoran dan tenggelam, Minggu (2/7/2023) sekitar pukul 07.00 WIB.

Dalam kejadian tersebut, Didit menyebutkan, dua korban bernama Yanuar (22) dan Rusman (23) berhasil selamat dengan berenang ke pinggir pantai.

"Dua korban lainnya atas nama Wisnu (35) tenggelam dan hilang karena tidak bisa berenang," ujar Didit, Minggu (2/7/2023).

Ia menuturkan, dua korban tenggelam tersebut merupakan warga Kecamatan Kemiling Kota Bandarlampung.

Didit melanjutkan, pada pukul 08.30 WIB Basarnas Lampung mendapatkan informasi dari Kasat Polair Pesawaran Iptu Suhartono. Kemudian Kepala Kantor Basarnas Lampung Deden Ridwansah selaku SMC (SAR Mission Coordinator) langsung mengerahkan 1 tim Rescue untuk menuju lokasi dan melaksanakan operasi SAR.

Setibanya di lokasi, tim rescue langsung melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan yang terdiri atas Pos Bin Pot Marinir Lempasing, Polairud Polda Lampung, Polairud Polres Pesawaran, Bhabinkamtibmas Lempasing, Babinsa Lempasing, Polsek Padang Cermin, FRRL (Forum Rescue Relawan Lampung) dan Nelayan setempat.

"Selanjutnya Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan penyisiran dan pemantauan di sekitar lokasi kejadian menggunakan perahu karet Basarnas dan perahu nelayan," tutur Didit.

Telusuri berita news lainnya
