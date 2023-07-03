Mangsa 5 Ekor Ternak Warga Sukabumi, Ular Sanca 3 Meter Ditangkap

SUKABUMI - Kehadiran seekor ular sanca kembang dengan panjang 3 meter dan berat 5 kilogram (kg) yang bertengger di pepohonan bambu menimbulkan ketakutan warga. Sebelumnya, 5 ekor ternak angsa dan bebek milik warga hilang secara misterius.

Warga sekitar Kampung Kutamaneuh RT 23/11, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, resah saat mengetahui terdapat seekor ular sanca kembang (python reticulatus) di belakang pabrik tahu yang terlihat pada Minggu (2/7/2023).

Pemilik pabrik tahu, Enap Novita (38) mengatakan, pertama yang melihat adanya hewan reptil tersebut adalah pegawainya. Saat ia sedang kerja, melihat 2 kali ular sanca.

"Terus kalau kehilangan anak angsa 3 kali, bebek 2 kali, jadi jumlahnya 5 ekor. Kejadiannya udah lama sih, sudah ada dua bulanan ke belakang bebek mah. Tapi perkiraan sih dimangsa sama ular ini," ujar Enap kepada MNC Portal Indonesia.

Ia merasa khawatir dan takut ular tersebut masuk ke pabriknya. Dengan berhasil ditangkapnya ular tersebut, ia berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mengevakuasinya.

"Iya sebelum tertangkap ular sanca ini, ada ular kobra, memang sering sih di sini kalau cuaca panas, sering muncul ular," ujar Enap.

Sementara itu Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Sukaraja, Yuda Ahmad Fahreza yang berhasil mengamankan ular tersebut, menerangkan pepohonan bambu yang berada di belakang pabrik tahu tersebut merupakan tempat yang disenangi ular untuk berdiam diri.

"Kalau dilihat dari kondisi ini, tempatnya memang cocok untuk habitat ular karena pertama lembab, kedua pohon-pohon bambu yang rindang ke sungai jadi itu adalah habitat yang cocok untuk reptilia," ujar Yuda.