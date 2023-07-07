Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasar Tanah Abang Blok G Diduga Jadi Tempat Pakai Sabu, Polisi Cek Lokasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |00:36 WIB
Pasar Tanah Abang Blok G Diduga Jadi Tempat Pakai Sabu, Polisi Cek Lokasi
Bong atau alat isap sabu ditemukan di Pasar Tanah Abang Blok G (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi memprihantinkan diungkap salah satu pedagang Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat, berinisial DT.

Pasalnya lantai 2 dan 3 gedung itu justru beralih fungsi dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab meminun-minuman keras dan pengguna narkotika jenis sabu.

"Lantai 2 dan 3 ya digunakan untuk orang-orang yang enggak bener semua," ucap DT kepada wartawan, Kamis (6/7/2023).

DT menceritakan, para pedagang saat ini hanya menjajakan dagangnya di lantai 1. Pasalnya lantai 2 dan 3 sangat tidak terurus oleh pengelola pasar itu.

"Kalau kondisi di Blok G, saya rasa lantai 2, 3 berantakan acak-acakan," katanya.

Berdarkan informasi yang dihimpun, di lantai 2 Blok G itu ditemukan bong atau alat hisap sabu. Sementara di lantai 3 terdapat banyak sekali pecahan botol minuman keras.

Halaman:
1 2
      
