Pasar Tanah Abang Blok G Diduga Jadi Tempat Pakai Sabu, Polisi Cek Lokasi

Bong atau alat isap sabu ditemukan di Pasar Tanah Abang Blok G (Foto : MPI)

JAKARTA - Kondisi memprihantinkan diungkap salah satu pedagang Pasar Tanah Abang Blok G, Jakarta Pusat, berinisial DT.

Pasalnya lantai 2 dan 3 gedung itu justru beralih fungsi dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab meminun-minuman keras dan pengguna narkotika jenis sabu.

"Lantai 2 dan 3 ya digunakan untuk orang-orang yang enggak bener semua," ucap DT kepada wartawan, Kamis (6/7/2023).

DT menceritakan, para pedagang saat ini hanya menjajakan dagangnya di lantai 1. Pasalnya lantai 2 dan 3 sangat tidak terurus oleh pengelola pasar itu.

"Kalau kondisi di Blok G, saya rasa lantai 2, 3 berantakan acak-acakan," katanya.

Berdarkan informasi yang dihimpun, di lantai 2 Blok G itu ditemukan bong atau alat hisap sabu. Sementara di lantai 3 terdapat banyak sekali pecahan botol minuman keras.