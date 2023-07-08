Advertisement
HOME NEWS YOGYA

4 Fakta Buya Yahya Jenguk Emha Ainun Nadjib, Kondisi Membaik hingga Jutaan Umat Doakan Mbah Nun

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |05:01 WIB
4 Fakta Buya Yahya Jenguk Emha Ainun Nadjib, Kondisi Membaik hingga Jutaan Umat Doakan Mbah Nun
Buya Yahya jenguk Emha Ainun Nadjib yang sakit di Yogyakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA – Kondisi kesehatan Emha Ainun Nadjib atau yang akrab dipanggil Mbah Nun terus menarik perhatian banyak orang. Pimpinan Pondok pesantren (Ponpes) Al-Bahja, Buya Yahya, diketahui menjenguk Mbah Nun pada Jumat pagi (7/7/2023) di Yogyakarta.

Berikut empat faktanya:

1. Jutaan umat mendoakan

Saat menjenguk Mbah Nuh, Buya mengatakan jika jutaan umat mendoakan kesembuhan Mbah Nun.

“ Beliau pejung ummat sejati. Hidupnya untuk ummat, sampai tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, hingga kelelahan dan sakit, “ tegas Buya. Tapi jutaan Ummat mendokan, insya Allah kabulkan doanya ummat agar Mbah Nun bisa melanjutkan membimbing kami. Saya murid beliau sejak muda,” terangnya.

“Saya bahagia bisa bertemu Mbah Nun dalam proses pemulihan dan berdialog dengan Bu Novia Kolopaking, istri beliau dan mendapat penjelasan lengkap kondisi mbah Nun,” ujarnya.

2. Tahap pemulihan

Yusron Aminulloh, adik Cak Nun yang mendampingi Buya Yahya, juga menjelaskan kondisi Mbah Nun terkini sedang melakukan recovery, semakin membaik, dan kesadaran pulih.

3. Doa dari para tokoh Indonesia

Kunjungan Buya ini bersamaan dengan doa para tokoh Indonesia yang dikirim ke manajemen Maiyah dan keluarga.

Halaman:
1 2
      
