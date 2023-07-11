MNC Peduli Berikan Bantuan Buku Bacaan, Lurah Ngamplak dan Warga Berterima Kasih

SEMARANG – MNC Peduli memberikan bantuan buku bacaan kepada Rumah Baca Jatiwayang, Kota Semarang, Selasa (11/7/2023). Rumah baca itu dikelola oleh Andrian Adhisuryana, yang sehari-hari bekerja di Balai Karantina Kelas I Semarang.

Lurah Ngemplak Simongan Slamet Prasetyo mengatakan Rumah Baca Jatiwayang memang dibuat oleh Andrian. “Ternyata apa yang dirintis Bapak Andrian ini mendapat perhatian, seperti dari MNC Peduli ini yang memberikan bantuan buku. Mudah-mudahan anak-anak nggak bosan baca buku,” harapnya.

Ketua RW setempat, Agus Setiawan, menyebut dirinya mewakili warga juga patut berbangga dengan adanya rumah baca itu. Dukungan positif terus diberikan.

“HP perlu tapi membaca juga perlu,” kata dia.

Pemberian bantuan dari MNC Peduli itu diberikan langsung oleh Head of CSR MNC Group Tengku Havid. Saat itu, selain hadir Andrian, lurah, ketua RW, tokoh masyarakat juga anak-anak di Kampung Jatiwayang.