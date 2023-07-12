Cerita Kapal Logistik Angkatan Laut Nazi Jerman Disulap Jadi Kapal Angkutan Haji Sunan Gunung Jati

JAKARTA – Kisah sebuah kapal logistik Angkatan Laut Nazi Jerman (Kriegsmarine) selama Perang Dunia II (1939-1945) yang diubah menjadi kapal angkutan haji Sunan Gunung Jati mengejutkan banyak pihak.

Pada saat perang, kapal tersebut berfungsi sebagai pendukung logistik bagi armada kapal selam Nazi Jerman (u-boat). Namun, menjelang berakhirnya perang, kapal ini digunakan untuk mengangkut pengungsi sipil dari kawasan timur Jerman.

Dikutip dari buku ‘Naik Haji di Masa Silam: Kisah-kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1964’, karya Henri Chambert-Loir, dikisahkan kapal yang mengangkut haji bernama Gunung Djati awalnya adalah kapal uap bemama TS Pretoria.

BACA JUGA: Karomah Sunan Gunung Jati Konon Bisa Hidupkan Ayam yang Tengah Dipanggang

Seperti diketahui, TS Pretoria diluncurkan pembuatnya, Blohm & Voss dari galangan kapal di Pelabuhan Hamburg, Jerman, pada 10 Juli 1936.

BACA JUGA: Momen Sunan Gunung Jati Dapat Keris Sanghyang Naga saat Malam Lailatul Qadar

Kala itu, Pretoria berfungsi sebagai kapal penumpang dan kargo berkapasitas 470 penumpang dan 300 awak, bersama satu unit kapal kembarannya, Windhuk, oleh perusahaan pelayaran Deutsche Ost-Afrika Linie hingga pecah Perang Dunia II dl Eropa pada 1939.