HOME NEWS NASIONAL

Titik Terang Sejarah Banten Terkuak, Berkat Penelitian di Banten Girang

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |07:01 WIB
Titik Terang Sejarah Banten Terkuak, Berkat Penelitian di Banten Girang
Sejarah Banten terkuak berkat penelitian di Banten Girang (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Titik terang sejarah Banten mulai terkuak melalui penelitian yang dilakukan di lokasi Banten Girang pada 1988 melalui program Ekskavasi Franco Indonesia.

Menurut penelitian itu, untuk mencapai Banten Girang dapat ditempuh melalui jalan ke arah Pandeglang sampai di Desa Sempu kemudian melewati jalan sekitar seratus meter menyeberangi Sungai Cibanten, di seberang sungai inilah terdapat situs Banten Girang.

Abdu Hasan juru kunci petilasan Banten Girang yang terdapat makam Mas Jong dan Agus Jo, mengungkapkan dari penelitian ini, dapat dipastikan jika keberadaan Banten ternyata jauh lebih awal dari perkiraan semula dengan ditemukannya bukti baru bahwa Banten sudah ada di awal abad ke 11 – 12 Masehi.

Walaupun dengan keterbatasan penelitian, namun banyak bukti baru yang ditemukan.

Termasuk bukti jika lokasi awal dari Banten tidak berada di pesisir pantai, melainkan sekitar 10 Kilometer masuk ke daratan, di tepi sungai Cibanten, di bagian selatan dari Kota Serang sekarang ini. Wilayah ini dikenal dengan nama “Banten Girang” atau Banten di atas sungai, nama ini diberikan berdasarkan posisi geografisnya.

Di Banten Girang terdapat makam Ki Mas Jong dan Agus Ju. Menurut sejarah, Ki Mas Jong dan Agus Ju adalah kakak adik yang pertama masuk Islam dari penduduk Banten Girang dan menjadi pengikut setia Sultan Islam pertama Sultan Hasanuddin. Makam ini terletak di Desa Karundang (Sempu) Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

      
