Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tingkatkan Kualitas Jurnalis, Insan Pers Apresiasi Program Beasiswa S2 BRI Fellowship Journalism

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:19 WIB
Tingkatkan Kualitas Jurnalis, Insan Pers Apresiasi Program Beasiswa S2 BRI Fellowship Journalism
Foto: Dok Bank BRI
A
A
A

Jakarta - Telah terselenggara yang ke-4 kalinya, Program BRI Fellowship Journalism berhasil menjadi ruang dan upaya pengembangan kompetensi bagi insan media. Seperti diketahui, program beasiswa yang ditujukan untuk para jurnalis ini menjadi inisiasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan menjadi bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli.

Selama empat tahun terakhir, sebanyak ratusan jurnalis telah tersaring mendapatkan beasiswa S2 dari BRI. Mereka berkarya melalui tulisan, menampilkan informasi potensi ekonomi wilayah, keunikan, dan proses transformasi digital para pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan pascapandemi.

Salah satu dewan juri sekaligus mentor dari BRI Fellowship Journalism 2023, yakni Anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto mengapresiasi program ini dan mengatakan bahwa program ini merupakan langkah baik BRI untuk menumbuhkan wartawan-wartawan yang punya kompetensi.

"Kompetensi intelektual pada gilirannya dapat membantu jurnalisme yang sehat, mendidik, dan mencerdaskan Indonesia," ungkapnya di Jakarta, 8 Juli 2023.

Senada, mentor lainnya, yakni Wakil Pemimpin Redaksi Kontan Titis Nurdiana mengungkapkan, Program BRI Fellowship Journalism penting bagi jurnalis karena menjadi medium untuk memperkaya ilmu.

"BRI memberikan program beasiswa yang luar biasa, mencerdaskan jurnalis sebagai garda kedepan untuk kebijakan-kebijakan publik agar mampu menyajikan berita-berita yang lebih berisi dan berguna bagi masyarakat," ungkapnya.

Di samping itu, pelaksanaannya juga dinilai menyenangkan karena mentor diajak untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui UMKM binaan BRI. Alhasil, para mentor pun memiliki kesempatan bertanya langsung bagaimana program BRI menaikkelaskan UMKMnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/206/3179520//tumbal_darah-XIJt_large.jpg
Bukan Sekadar Horor, Tumbal Darah Jadi Refleksi tentang Pengorbanan dan Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179511//kb_bank_memberikan_beasiswa-NId6_large.JPG
KB Bank Berikan Beasiswa Pendidikan Sepak Bola, Bekal untuk Generasi Muda Berdaya Saing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179448//pemprov_jakarta_pajak_hiburan-mhPL_large.jpg
Pemprov DKI Dukung Penyelenggara Seni Budaya dan Olahraga, Pajak Jadi Makin Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490//ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179361//gubernur_kaltim_appsi-01k7_large.jpg
Jadi Ketua APPSI, Sosok Rudy Mas’ud Dikenal sebagai Pemimpin Visioner dari Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179342//ajinomoto_indonesia_top_halal_award-8NBw_large.jpg
Masako, Sajiku, dan SAORI Raih Penghargaan TOP Halal Award 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement