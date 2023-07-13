Tingkatkan Kualitas Jurnalis, Insan Pers Apresiasi Program Beasiswa S2 BRI Fellowship Journalism

Jakarta - Telah terselenggara yang ke-4 kalinya, Program BRI Fellowship Journalism berhasil menjadi ruang dan upaya pengembangan kompetensi bagi insan media. Seperti diketahui, program beasiswa yang ditujukan untuk para jurnalis ini menjadi inisiasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan menjadi bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli.

Selama empat tahun terakhir, sebanyak ratusan jurnalis telah tersaring mendapatkan beasiswa S2 dari BRI. Mereka berkarya melalui tulisan, menampilkan informasi potensi ekonomi wilayah, keunikan, dan proses transformasi digital para pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan pascapandemi.

Salah satu dewan juri sekaligus mentor dari BRI Fellowship Journalism 2023, yakni Anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto mengapresiasi program ini dan mengatakan bahwa program ini merupakan langkah baik BRI untuk menumbuhkan wartawan-wartawan yang punya kompetensi.

"Kompetensi intelektual pada gilirannya dapat membantu jurnalisme yang sehat, mendidik, dan mencerdaskan Indonesia," ungkapnya di Jakarta, 8 Juli 2023.

Senada, mentor lainnya, yakni Wakil Pemimpin Redaksi Kontan Titis Nurdiana mengungkapkan, Program BRI Fellowship Journalism penting bagi jurnalis karena menjadi medium untuk memperkaya ilmu.

"BRI memberikan program beasiswa yang luar biasa, mencerdaskan jurnalis sebagai garda kedepan untuk kebijakan-kebijakan publik agar mampu menyajikan berita-berita yang lebih berisi dan berguna bagi masyarakat," ungkapnya.

Di samping itu, pelaksanaannya juga dinilai menyenangkan karena mentor diajak untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui UMKM binaan BRI. Alhasil, para mentor pun memiliki kesempatan bertanya langsung bagaimana program BRI menaikkelaskan UMKMnya.