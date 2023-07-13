Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soe Hok Gie Punya Firasat Kematian Sebelum Mendaki Gunung Semeru

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:01 WIB
Soe Hok Gie Punya Firasat Kematian Sebelum Mendaki Gunung Semeru
Soe Hok Gie (Foto: Repro Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Kisah perjuangan aktivis keturunan Tionghoa-Indonesia Soe Hok Gie tidak pernah pudar. Gie dikenal sebagai sosok yang kritis dan lantang mengritisi kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

Selain sebagai aktivis, Gie juga dikenal sebagai salah satu pendiri organisasi mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia (Mapala UI).

Melalui YouTube Beratap Langit, diketahui jika mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Sejarah pada 1962-1969 ini memiliki hobi mendaki gunung di Indonesia seperti Gunung Gede, Gunung Salak dan Gunung Slamet.

Pada 12 Desember 1969 saat lebaran hari kedua, Gie dan teman-temannya pergi mendaki Gunung Semeru. Mereka berkumpul di Stasiun Kereta Api Gambir Jakarta Pusat sebelum pukul 06.00 WIB.

Bagi Mapala Fakultas Sastra UI, ini merupakan pendakian pertama ke gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl. Selain Gie, tim pendaki Gunung Semeru lainnya adalah Aristides, Herman Onesimus Lantang, Abdurrachman, Anton Wijana, Rudy Badil, Idhan Dhanvantari Lubis, dan Freddy Lodewijk Lasut. Mereka berangkat pada pukuk 07.00 WIB ke Stasiun Gubeng Surabaya yang memakan waktu perjalanan sekitar 20 jam.

Rudi bercerita pada hari pertama keberangkatan, Gie banyak memberitahukan pengetahuannya tentang sejarah masa kompeni di Jawa. Pada saat mendaki mereka membawa buku kecil tentang panduan pendaki Gunung Semeru, Gids voor Bergtochen op Java, buku dari Dr Ch E Sthen.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
