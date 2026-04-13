Kisah Pangeran Jayakarta Bergerilya dan Babad Alas di Jatinegara

JAKARTA- Pangeran Jayakarta dan pengikutnya bergerilya membuat Pasukan Belanda yang menguasai Batavia tidak pernah aman dan tidur nyenyak selama 80 tahun. Salah satunya di daerah, Jatinegara.

Nama Jatinegara sendiri diberikan oleh Pangeran Jayakarta saat mengungsi di daerah ini. Nama Jatinegara berarti negara yang sejati.

Sejarawan Betawi, Alwi Shahab dalam buku Waktu Belanda Mabuk Lahirlah Batavia bahwa dari Jatinegara, menuliskan, dulu Jatinegara merupakan hutan belukar yang banyak ditumbuhi pohon jati. Di tempat ini Pangeran Jayakarta melarikan diri dari kota Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619.

Pangeran Jayakarta menyelamatkan diri setelah dikalahkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen.

Setelah itu, Pangeran Jayakarta membuka hutan untuk dijadikan sebagai tempat pemerintahan dalam pengasingan dengan dibantu pengikutnya yang tersisa.

Pangeran Jayakarta menetap di daerah ini dalam waktu yang lama. Lama kelamaan, keturunan dan pengikutnya mulai beranak pinak di daerah ini hingga membentuk perkampungan keluarga bernama kampung Jatinegara Kaum.

Dengan nama ini, Pangeran Jayakarta berusaha membuktikan bahwa pemerintahannya masih berjalan walaupun kota Jayakarta telah direbut oleh Belanda dan diubah menjadi nama Batavia.