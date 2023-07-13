Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Retno Marsudi Gelar Pertemuan Trilateral dengan Menlu Rusia dan Diplomat Tiongkok

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |02:00 WIB
Retno Marsudi Gelar Pertemuan Trilateral dengan Menlu Rusia dan Diplomat Tiongkok
Menlu Retno Marsudi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi melakukan pertemuan trilateral dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Diplomat Tiongkok Wang Yi, mewakili Menlunya Qin Gang di Jakarta, Rabu 12 Juni 2023 siang.

Pertemuan itu masuk ke dalam rangkaian pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (AMM) yang menegaskan kembali peran ASEAN dalam perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Indonesia senantiasa terbuka untuk terlibat dan membahas dengan mitra kita dengan harapan bahwa kita dapat berkontribusi pada kedamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh dunia," katanya.

Menlu Retno menyampaikan bahwa dalam semua dialog, Indonesia selalu tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum internasional, dan semua nilai dan prinsip dari piagam PBB.

Terlebih, lanjut dia, saat ini dunia dipenuhi sejumlah tantangan. "Di dunia dewasa ini yang penuh tantangan, kita benar-benar perlu lebih banyak dialog dialog dan kolaborasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, pertemuan trilateral itu akan dimanfaatkan Menlu Retno untuk membahas perdamaian dan stabilitas dunia. Serta membahas tentang beberapa masalah ASEAN.

"Tentu saja, saya akan memanfaatkan kesempatan pertemuan kita hari ini untuk membahas terutama apa yang dapat kita lakukan bersama untuk perdamaian, kemakmuran, stabilitas dunia. Dan tentu saja aku bersedia untuk mendiskusikan beberapa masalah ASEAN dengan Anda," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/337/3017738/menlu-serangan-ke-rafah-terus-dilakukan-israel-termasuk-ke-kamp-pengungsi-AOFqt1PGZM.jpg
Menlu: Serangan ke Rafah Terus Dilakukan Israel, Termasuk ke Kamp Pengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/337/3000942/menlu-kunjungan-pm-lee-ke-indonesia-dalam-rangka-leader-s-retreat-mMUCbBSgBY.jpeg
Menlu: Kunjungan PM Lee ke Indonesia dalam Rangka Leader's Retreat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/18/2991612/menlu-ri-terima-penghargaan-dari-negara-negara-arab-atas-konsistensi-dukung-palestina-S4z72cGyOV.jpe
Menlu RI Terima Penghargaan dari Negara-Negara Arab Atas Konsistensi Dukung Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/337/2966436/menlu-retno-kabinet-baik-baik-saja-o6iOWVdhSB.jpg
Menlu Retno: Kabinet Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/337/2898838/delegasi-pertemuan-tingkat-menteri-ais-forum-2023-bangun-solidaritas-dan-kolaborasi-3A2EbcU8yc.jpg
Delegasi Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum 2023 Bangun Solidaritas dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/18/2888666/pidato-di-pbb-menlu-retno-bawa-semangat-bandung-dan-bangkitkan-kepercayaan-serta-solidaritas-global-Y6VdIXQ8gy.jpg
Pidato di PBB, Menlu Retno Bawa Semangat Bandung dan Bangkitkan Kepercayaan serta Solidaritas Global
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement