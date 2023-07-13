Retno Marsudi Gelar Pertemuan Trilateral dengan Menlu Rusia dan Diplomat Tiongkok

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi melakukan pertemuan trilateral dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Diplomat Tiongkok Wang Yi, mewakili Menlunya Qin Gang di Jakarta, Rabu 12 Juni 2023 siang.

Pertemuan itu masuk ke dalam rangkaian pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (AMM) yang menegaskan kembali peran ASEAN dalam perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Indonesia senantiasa terbuka untuk terlibat dan membahas dengan mitra kita dengan harapan bahwa kita dapat berkontribusi pada kedamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh dunia," katanya.

Menlu Retno menyampaikan bahwa dalam semua dialog, Indonesia selalu tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum internasional, dan semua nilai dan prinsip dari piagam PBB.

Terlebih, lanjut dia, saat ini dunia dipenuhi sejumlah tantangan. "Di dunia dewasa ini yang penuh tantangan, kita benar-benar perlu lebih banyak dialog dialog dan kolaborasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, pertemuan trilateral itu akan dimanfaatkan Menlu Retno untuk membahas perdamaian dan stabilitas dunia. Serta membahas tentang beberapa masalah ASEAN.

"Tentu saja, saya akan memanfaatkan kesempatan pertemuan kita hari ini untuk membahas terutama apa yang dapat kita lakukan bersama untuk perdamaian, kemakmuran, stabilitas dunia. Dan tentu saja aku bersedia untuk mendiskusikan beberapa masalah ASEAN dengan Anda," katanya.