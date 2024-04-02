Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu RI Terima Penghargaan dari Negara-Negara Arab Atas Konsistensi Dukung Palestina

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:44 WIB
Menlu RI Terima Penghargaan dari Negara-Negara Arab Atas Konsistensi Dukung Palestina
iMenlu RI terima penghargaan dari negara-negara Arab atas konsistensi dukung Palestina (Foto: Kemlu RI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menerima kunjungan para Duta Besar dan perwakilan dari Kedutaan Besar Negara-negara Arab untuk Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Selasa (2/4/2024)). Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan membahas perkembangan Palestina, terutama Gaza.

Dalam pertemuan, para Duta Besar sampaikan penghargaan yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia dalam isu Palestina. Para Duta Besar memperhatikan dengan seksama semua langkah yang telah dilakukan selama ini oleh Indonesia untuk isu Palestina.

Penghargaan tersebut antara lain disampaikan oleh Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair S.M. AlShun. “Seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya hargai keaktifan Anda di berbagai organisasi internasional dalam memperjuangkan Palestina," kata Dubes Palestina, dikutip dari situs resmi Kemlu. Selama melakukan diskusi, Menlu Retno sampaikan pentingnya kesatuan sikap dan posisi dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina, serta memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.

Untuk itu, Indonesia dan negara-negara Arab dapat fokus pada tiga hal utama. Yakni, pertama, memastikan implementasi Resolusi 2728 (2024) yang memuat isu gencatan senjata.

“Indonesia menyambut baik Resolusi tersebut. Namun demikian kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Resolusi tersebut dapat diimplementasikan dan dihormati oleh Israel", kata Menlu Retno.

Lebih lanjut, Menlu menyampaikan sudah banyak Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina. Jika Resolusi-resolusi tersebut diimplementasikan, situasi Palestina tidak akan seperti saat ini. Menlu menyayangkan bahwa setelah resolusi 2728 tersebut dikeluarkan, Israel tetap melanjutkan serangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/337/3017738/menlu-serangan-ke-rafah-terus-dilakukan-israel-termasuk-ke-kamp-pengungsi-AOFqt1PGZM.jpg
Menlu: Serangan ke Rafah Terus Dilakukan Israel, Termasuk ke Kamp Pengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/337/3000942/menlu-kunjungan-pm-lee-ke-indonesia-dalam-rangka-leader-s-retreat-mMUCbBSgBY.jpeg
Menlu: Kunjungan PM Lee ke Indonesia dalam Rangka Leader's Retreat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/337/2966436/menlu-retno-kabinet-baik-baik-saja-o6iOWVdhSB.jpg
Menlu Retno: Kabinet Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/337/2898838/delegasi-pertemuan-tingkat-menteri-ais-forum-2023-bangun-solidaritas-dan-kolaborasi-3A2EbcU8yc.jpg
Delegasi Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum 2023 Bangun Solidaritas dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/18/2888666/pidato-di-pbb-menlu-retno-bawa-semangat-bandung-dan-bangkitkan-kepercayaan-serta-solidaritas-global-Y6VdIXQ8gy.jpg
Pidato di PBB, Menlu Retno Bawa Semangat Bandung dan Bangkitkan Kepercayaan serta Solidaritas Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/337/2870031/kemlu-tunggu-proses-autopsi-jenazah-wni-yang-tewas-di-jepang-lnnoHR4KyI.jpg
Kemlu Tunggu Proses Autopsi Jenazah WNI yang Tewas di Jepang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement