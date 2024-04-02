Menlu RI Terima Penghargaan dari Negara-Negara Arab Atas Konsistensi Dukung Palestina

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menerima kunjungan para Duta Besar dan perwakilan dari Kedutaan Besar Negara-negara Arab untuk Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Selasa (2/4/2024)). Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan membahas perkembangan Palestina, terutama Gaza.

Dalam pertemuan, para Duta Besar sampaikan penghargaan yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia dalam isu Palestina. Para Duta Besar memperhatikan dengan seksama semua langkah yang telah dilakukan selama ini oleh Indonesia untuk isu Palestina.

Penghargaan tersebut antara lain disampaikan oleh Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair S.M. AlShun. “Seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya hargai keaktifan Anda di berbagai organisasi internasional dalam memperjuangkan Palestina," kata Dubes Palestina, dikutip dari situs resmi Kemlu. Selama melakukan diskusi, Menlu Retno sampaikan pentingnya kesatuan sikap dan posisi dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina, serta memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.

Untuk itu, Indonesia dan negara-negara Arab dapat fokus pada tiga hal utama. Yakni, pertama, memastikan implementasi Resolusi 2728 (2024) yang memuat isu gencatan senjata.

“Indonesia menyambut baik Resolusi tersebut. Namun demikian kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Resolusi tersebut dapat diimplementasikan dan dihormati oleh Israel", kata Menlu Retno.

Lebih lanjut, Menlu menyampaikan sudah banyak Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina. Jika Resolusi-resolusi tersebut diimplementasikan, situasi Palestina tidak akan seperti saat ini. Menlu menyayangkan bahwa setelah resolusi 2728 tersebut dikeluarkan, Israel tetap melanjutkan serangannya.