Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Terus Lakukan Pelanggaran di Palestina, Menlu RI : ICJ Bertugas Berikan Konsekuensi Hukum

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |08:28 WIB
Israel Terus Lakukan Pelanggaran di Palestina, Menlu RI : ICJ Bertugas Berikan Konsekuensi Hukum
Menlu RI Retno Marsudi. (Kemlu)
A
A
A

DEN HAAG - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memberikan pandangan lisan pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional atau ICJ terkait konsekuensi hukum

kebijakan ilegal Israel terhadap Palestina.

Menlu menjelaskan, ada 2 inti sari dari pandangan lisan Indonesia yang disampaikannya.

"Pertama adalah penegasan bahwa ICJ miliki yurisdiksi untuk berikan Advisory Opinion. Bagian yang Kedua adalah penegasan bahwa berbagai kebijakan Israel bertentangan dengan hukum internasional, dan kemudian kita urai apa konsekuensi hukumnya," tutut Menlu Retno dalam keterangannya, dikutip Sabtu (24/2/2024).

Ia menegaskan, ICJ memiliki yurisdiksi untuk memberikan advisory opinion. Ia melanjutkan, tidak ada alasan apapun bagi ICJ untuk tidak memberikan opininya karena ini sudah sesuai dengan yurisdiksi hukum ICJ.

Menlu Retno memberikan tiga alasan terhadap argumentasi tersebut. Pertama, tidak akan ada proses negosiasi yang akan terganggu.

"Di sini saya sampaikan, saat ini memang tidak ada negosiasi proses perdamaian. On the contrary, atau sebaliknya, Israel terus melanggar semua ketentuan hukum internasional, dan tidak menghiraukan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB"," kata Menlu.

Parah lagi, ia melanjutkan, PM Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan: “I am proud that I prevented the establishment of Palestinian State”.

Selanjutnya, Menlu menyampaikan, advisory opinion ICJ tidak ditujukan untuk mengambil keputusan akhir dari konflik saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109347/lokasi_penyerahan_sandera_israel_di_gaza-PqkB_large.jpg
Israel Bebaskan 110 Tahanan Palestina, Termasuk Pria Berjuluk Naga di Jenin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/18/3108668/warga_palestina_pulang_ke_rumah_di_gaza-EOZf_large.jpg
Yordania, Mesir, Hamas, dan Palestina Tolak Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/18/3106363/penduduk_gaza_palestina-4bgS_large.jpg
Indonesia Tegas Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104242/warga_palestina_mengungkapkan_disiksa_secara_brutal_saat_ditahan_israel-k8to_large.jpg
Kesaksian Warga Palestina saat Ditahan Israel, Disiksa secara Brutal hingga Dikencingi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103271/warga_palestina_berada_di_puing_reruntuhan_usai_serangan_israel-EDpL_large.jpg
Studi Ungkap Jumlah Korban Tewas di Gaza 41 Persen Lebih Banyak dari yang Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103153/kondisi_di_gaza_usai_serangan_militer_israel_pada_9_januari_2025-Ff9h_large.jpg
Israel Terus Bombardir Gaza, Biden Sebut Ada Kemajuan Negosiasi Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement