Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Pemilu, Perindo Tapanuli Utara Lakukan Kosolidasi

Aries Fernando Manalu , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:41 WIB
Jelang Pemilu, Perindo Tapanuli Utara Lakukan Kosolidasi
A
A
A

TAPANULI UTARA - Demi menghadapi Pemilu 2024, DPD Partai Perindo Tapanuli Utara, Sumatera Utara melakukan konsolidasi di Kantor Pemuda Perindo di Kota Tarutung, Minggu 18 Juni

Hadir dalam konsolidasi ini adalah anggota DPRD Sumut Dr. Joniu Taripar P. Hutabarat, S. Si, M. Si dari Fraksi Partai Perindo; bakal calon DPR RI Febri W. Parsa Sihombing dari Sumur 2; Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tapanuli Utara, Saut Matondang S.H; Ketua Pemuda Perindo Kabupaten Tapanuli Utara, Jan David Silalahi. SP.

Menurut Ketua Korwil Sumut 9 Partai Perindo Jonius Taripar P. Hutabarat, Kabupaten Tapanuli Utara bisa menjadi salah satu lumbung suara pada Pemilu 2014. Karena itu diharapkan para kader caleg turun ke bawah menyapa masyarakat.

“Harapan kami Taput ini menjadi lumbung suara Partai Perindo. Karena kita tahu bersama, pemilih terbesar di Taput ada di daerah ini,” ujar Jonius.

Selain konsolidasi, para caleg harus menyosialisasikan program Partai Perindo hingga menyentuh masyarakat paling bawah. Karena itu menjadi cita-cita partai untuk menyejahterakan masyarakat.

“Kami juga ingin memastikan struktur sampai tingkat desa ada, terbentuk dan bisa jalan. Kami juga fokus konsolidasi di 5 dapil di Taput,” tambahnya.

Partai Perindo di Taput juga punya program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pembagian gerobak dan membantu masyarakat yang kesusahan. Intinya Partai Perindo hadir di Taput untuk masyarakat sejahtera.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement