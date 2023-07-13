Sudah Dipercaya Masyarakat, Partai Perindo Optimis Jadikan Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Suara

TAPANULI UTARA - Ketua Korwil Sumut 9 Partai Perindo Jonius Taripar P. Hutabarat menyebut, Tapanuli Utara menjadi salah satu lumbung suara pada Pemilu 2024. Karena itu diharapkan para kader caleg turun ke bawah menyapa masyarakat.

Hal tersebut diutarakannya, saat DPD Partai Perindo Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Sumatera Utara melakukan konsolidasi menyongsong pemilu 2024 di Kantor Pemuda Perindo di Kota Tarutung, Minggu (18/6/2023).

“Harapan kami Taput ini menjadi lumbung suara Partai Perindo. Karena kita tahu bersama, pemilih terbesar di Taput ada di daerah ini,” ujar Jonius.

Para caleg harus menyosialisasikan program Partai Perindo hingga menyentuh masyarakat paling bawah. Karena itu menjadi cita-cita partai untuk menyejahterakan masyarakat.

“Kami juga ingin memastikan struktur sampai tingkat desa ada, terbentuk dan bisa jalan. Kami juga fokus konsolidasi di 5 dapil di Taput,” tambahnya.

Partai Perindo di Taput juga punya program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pembagian gerobak dan membantu masyarakat yang kesusahan. Intinya Partai Perindo hadir di Taput untuk masyarakat sejahtera.

Diketahui, hadir dalam konsolidasi ini adalah anggota DPRD Sumut Dr. Joniu Taripar P. Hutabarat, S. Si, M. Si dari Fraksi Partai Perindo; bakal calon DPR RI Febri W. Parsa Sihombing dari Sumur 2; Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tapanuli Utara, Saut Matondang S.H; Ketua Pemuda Perindo Kabupaten Tapanuli Utara, Jan David Silalahi. SP.

(Khafid Mardiyansyah)