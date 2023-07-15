Kekecewaan Sang Anak Kala Hoegeng Kembalikan Hadiah 2 Motor

JAKARTA - Hoegeng, adalah sosok polisi yang dikenal dengan kejujuran dan kesederhanaannya, bahkan ketika memangku jabatan Kapolri dan menjadi menteri. Bagi Hoegeng, yang terpenting bukanlah harta kekayaan tetapi integritas dan kehormatannya.

Karena itulah Hoegeng kerap menolak pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatannya. Saat menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng pernah menolajk hadiah dua motor Lambretta, yang merupakan merek scooter terkenal saat itu.

Menurut cerita putra Hoegeng Aditya Soetanto Hoegeng atau Didit, saat itu dia terkejut kala melihat ada dua kiriman motor yang masih terbungkus plastik di rumahnya. Kedua motor itu diletakkan di dekat kamarnya.

“Semoga Papi tidak menolak. Mungkin kalau motor boleh. Daripada tidak dapat mobil, Lambretta pun lumayan,” pikir Didit saat itu seperti dikutip dari buku Hoegeng Polisi dan Mentri Teladan karya Suhartono.