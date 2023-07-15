Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Maling Berkedok COD Beraksi di Jakpus, Begini Modusnya

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:30 WIB
Waspada! Maling Berkedok COD Beraksi di Jakpus, Begini Modusnya
Illustrasi Penangkapan (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Senen menangkap dua pelaku penipuan bermodus Cash On Delivery (COD), yakni F dan MA yang beraksi di Jalan Lembang II, RT 05 RW 01, Kelurahan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/7/2023).

"Pelaku berinisial F alias U berkenalan dengan korban MAA melalui aplikasi. Pelaku dan korban sesama pria, setelah berkenalan, korban dan pelaku sepakat bertemu di Jalan Kramat Kwitang 1, Kelurahan Kwitang, Senen," ucap Kapolsek Senen Kompol David Purba, Jumat (14/7/2023).

Purba menuturkan, F bertemu dengan pembelinya di kawasan Kwitang. Kemudian, F menyuruh rekannya MA untuk menjemput korban dengan sepeda motor. MA, berkedok sebagai pembantu F yang bertugas mengantar jemput pembeli.

Setelah menjemput korban, lanjut Purba, F kemudian menelpon korbannya dengan modus ingin berbicara dengan MA. Tak lama, MA menjepit hp korban dalam helm dengan kondisi berkendara.

"MA jatuhkan casing handphone dan meminta kepada calon korbannya untuk mengambilnya. Setelah korban turun dari motor untuk mengambil casing yang dijatuhkan tersebut, kemudian pelaku MA kabur meninggalkan korban sambil membawa Iphone milik korban," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sistem COD Penipuan Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement