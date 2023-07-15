Waspada! Maling Berkedok COD Beraksi di Jakpus, Begini Modusnya

JAKARTA - Satuan Reskrim Polsek Senen menangkap dua pelaku penipuan bermodus Cash On Delivery (COD), yakni F dan MA yang beraksi di Jalan Lembang II, RT 05 RW 01, Kelurahan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/7/2023).

"Pelaku berinisial F alias U berkenalan dengan korban MAA melalui aplikasi. Pelaku dan korban sesama pria, setelah berkenalan, korban dan pelaku sepakat bertemu di Jalan Kramat Kwitang 1, Kelurahan Kwitang, Senen," ucap Kapolsek Senen Kompol David Purba, Jumat (14/7/2023).

Purba menuturkan, F bertemu dengan pembelinya di kawasan Kwitang. Kemudian, F menyuruh rekannya MA untuk menjemput korban dengan sepeda motor. MA, berkedok sebagai pembantu F yang bertugas mengantar jemput pembeli.

Setelah menjemput korban, lanjut Purba, F kemudian menelpon korbannya dengan modus ingin berbicara dengan MA. Tak lama, MA menjepit hp korban dalam helm dengan kondisi berkendara.

"MA jatuhkan casing handphone dan meminta kepada calon korbannya untuk mengambilnya. Setelah korban turun dari motor untuk mengambil casing yang dijatuhkan tersebut, kemudian pelaku MA kabur meninggalkan korban sambil membawa Iphone milik korban," katanya.