Ganjar Pranowo Ajak GP Ansor Bersama-sama Jaga Kondusivitas di Tahun Politik

WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo-- Ganjar Pranowo mengatakan GP Ansor memiliki peran dan sejarah besar dalam perjuangan kemerdekaan, partisipasi dalam pemerintahan, kegiatan kemanusiaan, dan menjaga NKRI.

Ia berharap, hal itu tetap dijaga mengingat GP Ansor adalah organisasi besar yang ada di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan orasi kebangsaan dalam apel pasukan Kemah Bhakti PC GP Ansor Kabupaten Wonosobo di Lapangan Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (15/7/2023).

GP Ansor Kabupaten Wonosobo memiliki anggota dengan jumlah terbesar di Jawa Tengah dan Indonesia.

"Tadi kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan GP Ansor Wonosobo karena ini jumlahnya terbesar se-Indonesia dan banyak sekali kegiatan sosial yang diberikan. Saya senang, mudah-mudahan kemah bhakti itu akan makin

mengkristalkan semangat kawan-kawan GP Ansor," kata Ganjar usai memberikan sambutan dan orasi kebangsaan di depan peserta kemah bhakti.

Ganjar menjelaskan, kemanusiaan menjadi pondasi besar dalam sejarah dan peran yang dilakukan GP Ansor.