Warga Bangun Akses Jalan Pakai Biaya Swadaya, Oni Suwarman: Kalau Semua Seperti Ini, Indonesia Makmur!

SUBANG - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Aa Oni Suwarman menjelaskan jika warga mau bergotong royong, Indonesia pasti akan lebih cepat sejahtera.

Pernyataan tu keluar saat ia mendukung pembangunan jalan di Desa Wisata Sidajaya, Subang, Jawa Barat. Pembangunan jalan secara swadaya tersebut dinilai sangat penting sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Ratusan warga Kampung Jambu, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Subang, Jawa Barat ini bergotong royong membangun jalan di kampung mereka.

Jalan sepanjang 350 meter dengan lebar empat meter ini dibangun dengan biaya hasil swadaya masyarakat dan seorang tokoh masyarakat setempat, Urip.

Oni Suwarman turun langsung ke lokasi pembangunan jalan sebagai bentuk dukungan. Pembangunan jalan di desa wisata tersebut dinilai sangai penting untuk melancarkan transportasi warga sehingga ekonomi meningkat.

Apalagi, Desa Sidajaya merupakan desa wisata edukasi dan budaya sehingga akses jalan yang baik menjadi faktor penting kemajuan desa tersebut.

Aa Oni sangat mengapresiasi warga Sidajaya yang bergotong royong membangun jalan tersebut. Pembangunan jalan secara swadaya ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang tidak terjangkau oleh anggaran pemerintah.